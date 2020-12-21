Аршавин: «Эмоции Тедеско говорят о его неуверенности»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча РПЛ.
Я не думаю, что Тедеско расстроен. «Спартак» уже привык играть без Доменико на скамейке. Мне кажется, хорошо, что приняли достаточно стандартное решение. Хорошо, что не стали раздувать до каких-то масштабов. Просто переполняли эмоции. На этом историю можно забыть.
На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты. Это говорит о неуверенности.
Лучше бы вспомнил, как вели себя Виллаш-Боаш и Луческу - постоянные маты, апелляции, толчки судей, поиск заговоров и всё в таком роде.
Лучше бы вспомнил, как вели себя Виллаш-Боаш и Луческу - постоянные маты, апелляции, толчки судей, поиск заговоров и всё в таком роде.
Такая вот у него система измерения.
Такая вот у него система измерения.