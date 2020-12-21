Аршавин: «Эмоции Тедеско говорят о его неуверенности»

Бывший российский футболист прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на три матча РПЛ .

Я не думаю, что Тедеско расстроен. «Спартак» уже привык играть без Доменико на скамейке. Мне кажется, хорошо, что приняли достаточно стандартное решение. Хорошо, что не стали раздувать до каких-то масштабов. Просто переполняли эмоции. На этом историю можно забыть.

На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты. Это говорит о неуверенности.