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Аршавин: «Эмоции Тедеско говорят о его неуверенности»

сегодня, 15:29

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча РПЛ.

Я не думаю, что Тедеско расстроен. «Спартак» уже привык играть без Доменико на скамейке. Мне кажется, хорошо, что приняли достаточно стандартное решение. Хорошо, что не стали раздувать до каких-то масштабов. Просто переполняли эмоции. На этом историю можно забыть.

На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты. Это говорит о неуверенности.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:56
Такое ощущение что зенит Сочи и судьи работают в Газпроме. И все друг друга поддерживают
oFANATo
oFANATo ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 18:52
Видать сильно задело бомжей брошенная перчатка мясных🤗
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 17:16
Не защищаю тедеску и тем более Спартак. Но какого черта из за этого скандала только "эксперты" с Питера высказываются
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
сегодня в 16:39
Аршавин ведь у нас психолог, всё знает о людях и эмоциях.
makkie
makkie
сегодня в 16:07
Это говорит об эмоциях, Андрюша, ты, Аршавин )))

Лучше бы вспомнил, как вели себя Виллаш-Боаш и Луческу - постоянные маты, апелляции, толчки судей, поиск заговоров и всё в таком роде.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:06
Зато в матче с "Зенитом" Тедеско сидел и не дергался - видимо был преисполнен спокойствием и уверенностью. А спокойствие от Аршавина скорее всего является обычным исконно русским похренизмом.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:57
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:55
    Чем выше и дальше прыжки Тедеско, тем больше его неуверенность.
    Такая вот у него система измерения.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:37
    А какой тренер уверенно чувствовал себя в Спартаке.
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 15:35, ред.
    Я помимо Тедеско знаю много таких "не уверенных", Клопп,Гвардиола, Симеоне...не всем дано быть такими уверенными как Сережа Семак и Витя Гончаренко. Оба очень спокойные, у обоих во время игр на лице написано "Что я тут делаю?", у обоих на всякий случай куплены билеты в Украину и Беларусь соответственно.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:34
    С такими нервами Тедеско долго не протянет в РПЛе...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:33
    Тедеско очень расстроен, что дали всего три матча, он не отказался бы и до конца чемпионата.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 15:31
    Не все получается как хотелось бы, отсюда и нервы.
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