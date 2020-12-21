Жоаозиньо — о решении КДК: «Я рад, что все так закончилось»

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сегодня, 15:13

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал решение КДК РФС , признавшего его невиновным по итогам расследования конфликта в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Напомним, после встречи главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил именно Жоаозиньо.