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Жоаозиньо — о решении КДК: «Я рад, что все так закончилось»

сегодня, 15:13

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал решение КДК РФС, признавшего его невиновным по итогам расследования конфликта в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Напомним, после встречи главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил именно Жоаозиньо.

Я рад, что все так закончилось. Я был абсолютно спокоен, но теперь буду совсем спокоен. Ведь я никого не бил. Спасибо клубу, что защитили меня.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 16:44
Ясень пень отмазали, во первых покрывают, во вторых ему многое можно, не того он цвета чтоб обвиняемым быть, сам кого хочет обвинит
makkie
makkie
сегодня в 16:09
Спасибо клубу, что защитили меня.
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Читай, отмазали!
Ибо факт удара Хинкеля был зафиксирован на камеру, но в КДК не стали дальше разбираться. Увидели, что подозреваемый из числа Сочи - и развели руками, мол ничего не было.
Лига Приколов!
drug01
drug01
сегодня в 15:29
Теперь всё будет хорошо!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:28
Технично его отмазали и свалили всё на Тедеско.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:25
Молодец Жозик! Поставил на место иностранного Тедеску!
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