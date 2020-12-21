Жоаозиньо — о решении КДК: «Я рад, что все так закончилось»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал решение КДК РФС, признавшего его невиновным по итогам расследования конфликта в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
Напомним, после встречи главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил именно Жоаозиньо.
Я рад, что все так закончилось. Я был абсолютно спокоен, но теперь буду совсем спокоен. Ведь я никого не бил. Спасибо клубу, что защитили меня.
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Читай, отмазали!
Ибо факт удара Хинкеля был зафиксирован на камеру, но в КДК не стали дальше разбираться. Увидели, что подозреваемый из числа Сочи - и развели руками, мол ничего не было.
Лига Приколов!
____________________________
Читай, отмазали!
Ибо факт удара Хинкеля был зафиксирован на камеру, но в КДК не стали дальше разбираться. Увидели, что подозреваемый из числа Сочи - и развели руками, мол ничего не было.
Лига Приколов!