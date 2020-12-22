С. Индзаги отклонил предложение «Лацио» о продлении контракта

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сегодня, 16:30

Il Corriere dello Sport сообщает, что главный тренер «Лацио» отказался от первого предложения клуба о продлении контракта.

Действующий договор рассчитан до 2021 года.

Руководство клуба хочет скорее заключить новое соглашение, однако Индзаги не спешит с решением, так как его не устраивают некоторые финансовые детали контракта.

Ожидается, что стороны снова встретятся через 10 дней.