С. Индзаги отклонил предложение «Лацио» о продлении контракта

Il Corriere dello Sport сообщает, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отказался от первого предложения клуба о продлении контракта.
Действующий договор рассчитан до 2021 года.
Руководство клуба хочет скорее заключить новое соглашение, однако Индзаги не спешит с решением, так как его не устраивают некоторые финансовые детали контракта.
Ожидается, что стороны снова встретятся через 10 дней.
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