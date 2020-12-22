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С. Индзаги отклонил предложение «Лацио» о продлении контракта

сегодня, 16:30

Il Corriere dello Sport сообщает, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги отказался от первого предложения клуба о продлении контракта.

Действующий договор рассчитан до 2021 года.

Руководство клуба хочет скорее заключить новое соглашение, однако Индзаги не спешит с решением, так как его не устраивают некоторые финансовые детали контракта.

Ожидается, что стороны снова встретятся через 10 дней.

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Foxes
Foxes ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:06
От МЮ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:32
Должны договориться.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:31
Простое человеческое желание выбить побольше денег.
Juve14
Juve14
сегодня в 17:02
Римлянам надо соглашатся на требования Симоне, при нем Лацио хорош
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:55
Значит есть предложения!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:44
Вот бы врачам тоже так... Ух, сколько бы отказывалось продлевать контракты из-за зарплат в 25 тысяч рублей.
Может докторам и учителям тоже надо агентов завести?
Loko57
Loko57
сегодня в 16:31, ред.
Плохая новость для римлян.
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