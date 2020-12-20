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«Зенит» имеет договоренность с «Гамбургом» по бонусам за трансфер Сантоса

сегодня, 11:29

Немецкая пресса сообщила подробности условий перехода Дугласа Сантоса в «Зенит» из «Гамбурга».

Газета Hamburger Morgenpost поделилась информацией о бонусах за удачные выступления петербургского клуба.

По информации источника, «Зенит» обязался выплачивать 500 тысяч евро «Гамбургу» каждый год до 2024-го, если Сантос будет завоевывать чемпионство в составе российского клуба. Также бонус предусмотрен за выход «Зенита» из группы в Лиге чемпионов. Однако сумма бонусов ограничена – петербургский клуб может выплатить не более 3 млн евро.

Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года за 12 млн евро.

Недавно Сантос назвал игроков, с которыми отправился бы на необитаемый остров.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ otto158 (раскрыть)
сегодня в 19:54
Куда, кто не попал и кто это "ваши"?
Faustello
Faustello
сегодня в 19:03
Бабкам Питерским не жалко, они уже пожили!
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:55
Пока вы в ЛЧ, со своими 180 лямами, стабильно захаживаете на 4 (последнее) место. Причем из самых слабых групп.
Каким образом тебе приснился 1/8 финала ЛЧ, это для меня загадка
otto158
otto158 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:54
ваши туда вообще не попали...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:44
Ну ничего, для Газпрома это же копейки! Вклад Дугласа в игру Зенита сложно оценить)
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:54
А ещё сидишь на больничном еще минус бонус! У вас таких хватает! Коко то официально объявил: Не буду за Спартак играть, а те возьми с дуру и подпиши!А ваши покупают чела с Барсы за 40 и думают что он пахать начнет и Ушастого вам принесет! А он сидит на больничном и в ус не дует! Да и в Барсе ржут что неликвид скинули и деньги отбили! Вот это бизнес по Грязьпромовски!Не своё не жалко)))
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:49
Так надо зарабатывать!Да и 1/8 это не про вас!Это ЛЧ показала!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:19
У Зенита не богатый состав....
Со 180-тью млн в ЛЧ хаживать - дело несерьёзное....
Точнее можно....но только до 1/8-й....
Afromama
Afromama ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:58
Ну и кто тогда пойдёт играть в клуб с такой политикой?
trimetil
trimetil ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:00
А зачем игроку подписывать такой контракт? Он тогда не пойдет в Спартак, а пойдет в Локо, который предложит контракт без всяких там штрафов.
pomor45
pomor45
сегодня в 14:53
Состязание "острословов" - о футболе ни гу-гу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:34
Очень правильный подход с этими бонусами по результату. Заслужил игрок или команда - получите. Так же нужно и с зарплатами делать. Отдал пять голевых - бонус. Забил десяток голов, отстоял матчи на ноль- бонус.
Привез пенальти, удалился по глупости - минус бонус. Так можно прилично экономить на зарплатах бездельников вроде Кокорина спартаковского образца. Теряй он эти бонусы, он бы сам до НГ с базы не вылезал. И массажиста оттуда не выпускал. А он на Мальдивах...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:00
    sv_1969
    sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:57
    Ну вы то можете себе позволить всяких Маркизио брать!Малколмов и держать их на лавке! Этакий пансионат! В еУропе то их не лечат и вот Зенит решил их полечить за свои(народные) деньги!!В своем то глазу бревна не видно!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 13:52
    Туда не могу ответить! Наверное )))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:49, ред.
    LOpp не ври.....
    Платит...(бессмысленно и много) у нас только одна команда....
    И за бесмысленно арендованных и купленных Пашаличей-Кралов-Тилей-ПедроРош-Уруновых-Газизовых-Тедеско (список нескончаемый).....
    И Кашшаи за "Судите нас как Зенит".....
    И ещё 264 способа "сжечь" ненужные Федуну деньги...)))
    Ибо тяжело придумать более совершенную купюросжигательную машину чем та что у Федкна....19 лет со вторым бюджетом - полтора титула....
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:41
    И тут Зенит развели на деньги.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:32
    75 лет назад 1945 год был ещё ЦДКА, а не ЦСКА! И они тогда не могли купить какого то там Марио Фернандеса за миллионы долларов, страну надо было восстанавливать!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:23
    "ошалевший" не ври....
    ЦСКА ещё 75 лет назад покупал никому неизвестного Марио Фернандеса за такую же сумму...
    и 10,5 млн тогда - это куда больше чем 12 млн теперь......
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 13:19
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 13:17
      Нормальная тема прописывать такое в контракте.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 13:13
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответ pioner1987 (раскрыть)
        сегодня в 12:59
          pioner1987
          pioner1987 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          сегодня в 12:43
          Ага ЛЧ показала, что у вас топ команда ))))
          oFANATo
          oFANATo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
          сегодня в 12:43
          👍👍👍
          particular
          particular
          сегодня в 12:39, ред.
          Жаль, что "сумма бонусов ограничена...", а то бы платили, платили и платили 😉
          Evilhuman
          Evilhuman
          сегодня в 12:33
          Лучше хорошему игроку бонусы выплатить, чем газизовым по 400 мультов неустойки за привод бывшего уголовника не играющего за спартак
          RamonCSKA
          RamonCSKA
          сегодня в 12:21
          Так вот в чем дело
          Просто они экономят
          Аксинья
          Аксинья
          сегодня в 12:14
          От одного бонуса удачно отскочили, осталось еще чепионат РПЛ слить ))
          Hypnoz
          Hypnoz
          сегодня в 12:08, ред.
          Короче, решили сэкономить ! Четвертые места, тому подтверждение !
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