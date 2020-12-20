«Зенит» имеет договоренность с «Гамбургом» по бонусам за трансфер Сантоса

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сегодня, 11:29

Немецкая пресса сообщила подробности условий перехода в «Зенит» из «Гамбурга».

Газета Hamburger Morgenpost поделилась информацией о бонусах за удачные выступления петербургского клуба.

По информации источника, «Зенит» обязался выплачивать 500 тысяч евро «Гамбургу» каждый год до 2024-го, если Сантос будет завоевывать чемпионство в составе российского клуба. Также бонус предусмотрен за выход «Зенита» из группы в Лиге чемпионов. Однако сумма бонусов ограничена – петербургский клуб может выплатить не более 3 млн евро.

Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года за 12 млн евро.

Недавно Сантос назвал игроков, с которыми отправился бы на необитаемый остров.