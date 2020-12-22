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«Зенит» претендует на вингера «Гремио» стоимостью 15 млн евро

сегодня, 06:27

«Зенит» входит в число клубов, претендующих на вингера «Гремио» Пепе, информирует источник.

23-летним бразильцем также интересуются «Порту» и «Севилья». Сообщается, что «Гремио» оценивает Пепе в 15 млн евро. «Порту» ранее уже предлагал за футболиста 12 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов, но трансфер не состоялся из-за разногласий по дате сделки. «Рома» также проявляла интерес к Пепе, но сочла цену завышенной.

На счету игрока 8 голов и 4 результативных передачи в 21 матче чемпионата Бразилии.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к полузащитнику «Атлетико» Эктору Эррере.

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