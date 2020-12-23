Тугарев — лучший игрок «Ростова» в декабре

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал хавбек Роман Тугарев.
В топ-5 также вошли Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Матиас Норманн.
Роман Тугарев «Ростсельмаш — лучший игрок декабря» 🏆— Football Club Rostov (@rostovfc) December 23, 2020
Свой выбор сделали болельщики «Ростова». Полузащитник получил среднюю оценку — 4,4.
Также в топ-5 вошли: Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Матиас Норманн.
Поздравляем Романа с ещё одной наградой! 🥳 pic.twitter.com/h6qZwkmw8x
Напомним, что Тугарев выступает за клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Локомотиву».