Тугарев — лучший игрок «Ростова» в декабре

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сегодня, 10:09

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал хавбек .

В топ-5 также вошли Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Матиас Норманн.

Роман Тугарев «Ростсельмаш — лучший игрок декабря» 🏆



Свой выбор сделали болельщики «Ростова». Полузащитник получил среднюю оценку — 4,4.



Также в топ-5 вошли: Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Матиас Норманн.



Поздравляем Романа с ещё одной наградой! 🥳 pic.twitter.com/h6qZwkmw8x — Football Club Rostov (@rostovfc) December 23, 2020

Напомним, что Тугарев выступает за клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Локомотиву».