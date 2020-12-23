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Тугарев — лучший игрок «Ростова» в декабре

сегодня, 10:09

Болельщики «Ростова» выбрали лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал хавбек Роман Тугарев.

В топ-5 также вошли Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Матиас Норманн.

Напомним, что Тугарев выступает за клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Локомотиву».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:21
Всё заслуженно! Так держать!!!!
beefs
beefs
сегодня в 10:10
молодц, заслужил, так держать!!
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