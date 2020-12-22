Сутормин — лучший игрок «Зенита» в декабре

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сегодня, 18:00

Полузащитник признан лучшим игроком «Зенита» в декабре. Об этом сообщает официальный твиттер питерского клуба.

В этом месяце Сутормин провёл 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 голевые передачи.

Напомним, что лучшим игроком «Зенита» в ноябре был признан Юрий Жирков.