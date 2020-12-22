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Сутормин — лучший игрок «Зенита» в декабре

сегодня, 18:00

Полузащитник Алексей Сутормин признан лучшим игроком «Зенита» в декабре. Об этом сообщает официальный твиттер питерского клуба.

В этом месяце Сутормин провёл 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 голевые передачи.

Сутормин — лучший игрок «Зенита» в декабре

Напомним, что лучшим игроком «Зенита» в ноябре был признан Юрий Жирков.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 19:49
вполне заслуженно, почаще бы давали ему играть
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:38
Явно недооценили Сутормина - могли бы еще хоть десяточку штук деревянных набросить...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:37
Уважаемый, прежде чем писать что то, убедитесь в достоверности своих аргументов. Я уже несколько лет настойчиво ратую за полное отключение госбюджета от профессионального футбола и не только Газпрома, но и РЖД, ВТБ, Россети, все региональные бюджеты. Поэтому немного недостойно обвинять меня в том, , что я "несправедлив " к Газпрому. Госбюджета в казне профессионального футбола быть не должно!!! Только на детский и массовый спорт и ВСЁ!!! Жду извинений.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:34
"Картонка"лучший игрок месяца у несостоявшегося полуфиналиста ЛЧ???
Кто там говорил про Наполеона Буонапарте:
"Он мог стать великим учёным,а стал императором Франции...Какое падение!"
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:01
Не всё Дзюбану призы получать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:47
А вы только и мечтаете отключить один Газпром от Зенита, оставив всю толпу спонсоров у частника гинера. А может, и Газпром купит офис в небосрёбике при стадиончике, если недорого ...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:35
Игроки за много миллионов евро отдыхают перед игроком стоимостью в 50 тыс рублей.
makkie
makkie
сегодня в 18:29
Гордость берёт за таких ребят, как Лёха-полтинник!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:26
Так может лучше и отключить Газпром от Зенита и покупать ребят за 50 тысяч.? И не сорить деньгами на всяких Малкомов. Вместо одного Малкома можно было купить около 1000 Суторминых. Представляешь?
Faustello
Faustello ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:19
Дерево дорогое, этот из ДСП или пластик)))
Futurista
Futurista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 18:18
Цена как у деревянного макета...
Faustello
Faustello ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:12
КПД на грани вечного двигателя!)))
Faustello
Faustello
сегодня в 18:12
Леха по кличке полтос лучший в Зените, вот умора!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:10
Побольше бы таких Суторминых,вместо иноземцев!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:06
Игрок за 50.000 рублей обошел Ловренов, Венделов и Малкомов. Показательно.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:05
Соотношение цена/качество запредельное...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:02
Значит так и есть...
drug01
drug01
сегодня в 18:02
Молодец так продолжай играть
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