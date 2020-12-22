Сутормин — лучший игрок «Зенита» в декабре

Полузащитник Алексей Сутормин признан лучшим игроком «Зенита» в декабре. Об этом сообщает официальный твиттер питерского клуба.
В этом месяце Сутормин провёл 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 голевые передачи.
Напомним, что лучшим игроком «Зенита» в ноябре был признан Юрий Жирков.
Кто там говорил про Наполеона Буонапарте:
"Он мог стать великим учёным,а стал императором Франции...Какое падение!"
Кто там говорил про Наполеона Буонапарте:
"Он мог стать великим учёным,а стал императором Франции...Какое падение!"