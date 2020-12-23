«Зенит» сделал подарки Боткинской больнице, которая борется с COVID-19

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб поучаствовал в благотворительности.
Сотрудники клуба посетили Боткинскую больницу и сделали подарки для медицинского персонала, который борется с COVID-19.
Прибыли в Боткинскую больницу (в старые корпуса) с подарками для сотрудников, которые борются с COVID-19.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 23, 2020
Подробнее о проекте #ПразднуемВместе: https://t.co/Q7PQMIjQvg pic.twitter.com/1lDwVVW8Gq
Недавно «Зенит» заявил о старте благотворительной программы.
оштрафовать льва и посадить в клетку на карантин...
оштрафовать льва и посадить в клетку на карантин...
То есть деньги, которые следовало бы выделить на больницы, раздариваются функционерам, лимитчикам и агентам, а, когда они несут подарочные наборы в больницы, это еще и благотворительность.
Шатал я такую благотворительность.
То есть деньги, которые следовало бы выделить на больницы, раздариваются функционерам, лимитчикам и агентам, а, когда они несут подарочные наборы в больницы, это еще и благотворительность.
Шатал я такую благотворительность.
Лучший подарок это 4ое место в группе с брюгге, лацио и резервом дортмунда
Лучший подарок это 4ое место в группе с брюгге, лацио и резервом дортмунда