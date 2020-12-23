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«Зенит» сделал подарки Боткинской больнице, которая борется с COVID-19

сегодня, 14:35

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб поучаствовал в благотворительности.

Сотрудники клуба посетили Боткинскую больницу и сделали подарки для медицинского персонала, который борется с COVID-19.

Недавно «Зенит» заявил о старте благотворительной программы.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 15:49, ред.
Почему на фото лев без маски?...непорядок...и куда только роспотребнадзор смотрит...
оштрафовать льва и посадить в клетку на карантин...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:47
Хороое дело сотворили
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 15:08, ред.
Опять пирожки?!) Пиарщики!
Cat01
Cat01
сегодня в 15:07
Хорошо сделали.... Спасибо!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:06
Мне кажется, что наши бюджетно-монопольные клубы, делающие подарки больницам, это верх цинизма, который может существовать в России.

То есть деньги, которые следовало бы выделить на больницы, раздариваются функционерам, лимитчикам и агентам, а, когда они несут подарочные наборы в больницы, это еще и благотворительность.

Шатал я такую благотворительность.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:50, ред.
Популисты хреновы, на футболеров их агентов и футбольных чиновников миллиарды тратят, а в больницу раз в год мягкие игрушки передали и будут пиарится на этом до конца следующего года...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:49, ред.
Как это мило, после украденых миллиардов.
Лучший подарок это 4ое место в группе с брюгге, лацио и резервом дортмунда
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:47
Это сделал Газпром.
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