«Зенит» сделал подарки Боткинской больнице, которая борется с COVID-19

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Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб поучаствовал в благотворительности.

Сотрудники клуба посетили Боткинскую больницу и сделали подарки для медицинского персонала, который борется с COVID-19.

Прибыли в Боткинскую больницу (в старые корпуса) с подарками для сотрудников, которые борются с COVID-19.



Подробнее о проекте #ПразднуемВместе: https://t.co/Q7PQMIjQvg pic.twitter.com/1lDwVVW8Gq — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 23, 2020

Недавно «Зенит» заявил о старте благотворительной программы.