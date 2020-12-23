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На базе «Локомотива» началась реконструкция

сегодня, 20:24

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что на базе в Баковке и в отделении академии клуба в Перово началась реконструкция.

Будет произведён капитальный ремонт жилого корпуса. Большие изменения будут касаться полей: малое поле ждёт полный цикл реконструкции — организация системы дренажа, подогрева, полива. Основное тренировочное поле после ремонтных работ будет модернизировано до уровня газона на «РЖД Арене». Для тренировок в любое время суток базу в Баковке оборудуют мачтами освещений.

Во время реновации основная команда будет тренироваться на одном из московских стадионов. Реконструкция ожидает и отделение академии клуба в Перово. Сейчас в распоряжении команд есть четыре поля, лишь одно из которых является полноразмерным. На месте двух полей будет построен крытый манеж для тренировок в зимнее время. На двух других полях будет уложен искусственный газон последнего поколения, отвечающий самым высоким требованиям. Административный корпус, в котором находятся раздевалки команд, также преобразится в ходе ремонта.

Реновация затронет и зрительскую трибуну – над ней появится козырёк. Все работы планируется завершить до конца лета следующего года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:58
Это последний аккорд Кикнадзе.
alexgurzan
alexgurzan ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 21:34
.
Faustello
Faustello ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 21:33
Тем более судя по телеграм каналам переворот завершён, завтра официальное представление Леонченко, ну и Плутника.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:28
В раздевалке рукомойники заменят на умывальники.
Я на стреме
Я на стреме ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 21:24
несчастный случай мы оставим для господина Мещерякова )
Faustello
Faustello ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 21:14
Ну ещё варик с Аннушкой и маслом на Патриарших))
Я на стреме
Я на стреме ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 21:03
......потом приложили голову к рельсе , и перечитали три раза "Анну Каренину"
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:56
Деньги тратят по черному
Faustello
Faustello ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 20:47, ред.
Кикнадзу тащили чтобы вышвырнуть за ворота, а тот хватался пакшими своими вырывая с корнем ёлочки и куски кирпича у стен))) при этом вопил фальцетом:
- Я не уйду!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:38
Этож кучу денег надо будет потратить!
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 20:35, ред.
я то думал что статуи Кикнадзе уже сносят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:33
Это очень хорошо...
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