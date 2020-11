Пресс-служба «Ливерпуля» презентовала новую тренировочную базу.

Новая база находится в престижном районе города — Киркби. Ранее объект располагался в Мелвуде, база была в четыре раза меньше по площади, на ней «Ливерпуль» тренировался на протяжении 70 лет.

