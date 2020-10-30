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ВТБ приступит к строительству футбольной академии в Москве в 2021 году

сегодня, 15:29

Глава ВТБ Андрей Костин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что банк ВТБ планирует приступить к строительству детской футбольной академии в Москве в 2021 году, в данный момент идет поиск подходящей площадки.

У нас большие планы по строительству в Москве теперь детской академии. Все-таки это задача важная, она для большого спорта имеет ключевое значение, для детей. Мы в ряде городов уже такие академии создавали.

Сейчас мы активно заняты подбором площадки для строительства академии, где будут и поля игровые, и общежития. Я думаю, что в следующем году уже точно приступим к строительству такого рода футбольной академии. Это очень правильно. Так что обязательно сделаем, наверно, еще расходы на это отдельно выделим.

Ранее стало известно, что ВТБ увеличит бюджет «Динамо» на 800 млн рублей.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:41
Каждому стадиону,по академии!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:30
идея великолепна ))) но по факту опять космодром))))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:29
Удачи в хорошем деле!
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