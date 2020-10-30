ВТБ приступит к строительству футбольной академии в Москве в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что банк ВТБ планирует приступить к строительству детской футбольной академии в Москве в 2021 году, в данный момент идет поиск подходящей площадки.

У нас большие планы по строительству в Москве теперь детской академии. Все-таки это задача важная, она для большого спорта имеет ключевое значение, для детей. Мы в ряде городов уже такие академии создавали.

Сейчас мы активно заняты подбором площадки для строительства академии, где будут и поля игровые, и общежития. Я думаю, что в следующем году уже точно приступим к строительству такого рода футбольной академии. Это очень правильно. Так что обязательно сделаем, наверно, еще расходы на это отдельно выделим.