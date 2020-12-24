Знаменитый голкипер Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая

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сегодня, 20:09

Бывший вратарь сборной Парагвая объявил, что примет участие в президентских выборах 2023 года.

«Горжусь тем, что я парагваец. Chila Presidente 2023», – написал Чилаверт в своем твиттере.

Чилаверт завершил профессиональную карьеру в 2005 году. За его плечами участие в чемпионатах мира 1998 и 2002 года.