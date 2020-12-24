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Знаменитый голкипер Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая

сегодня, 20:09

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил, что примет участие в президентских выборах 2023 года.

«Горжусь тем, что я парагваец. Chila Presidente 2023», – написал Чилаверт в своем твиттере.

Чилаверт завершил профессиональную карьеру в 2005 году. За его плечами участие в чемпионатах мира 1998 и 2002 года.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:38
Вот это результат хороший
Faustello
Faustello ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:32
Да не, уже движ пошел, скоро сменщиком станет!)))
Faustello
Faustello ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 21:32
иГорей много, а иХарь одын!
Legend 6
Legend 6 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:58
Какие президенты? Он зассыт) в первый раз что ли?
cska vperiod
cska vperiod ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:41
Тебе всё покоя нет от Игоря или ты букву "Г" не выговариваешь то и другое беда.
Сантус
Сантус
сегодня в 20:28
Не хило так фэйс ему дунуло на пенсии...)Харизма у него была и так,а теперь есть и харя..)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:28
Стал бы таким президентом каким был вратарём.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:23
солидный кандидат, ширина лица явно указывает на серйозность его притязаний, и огромный настрой... попризеденствовать в одной из латиноамериканских республик)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:20
Нечего на Думу и партии размениваться! Карьеру как завершит - сразу в президенты! ))))))
Faustello
Faustello
сегодня в 20:18
У нас Ихарь тож в президенты метит!)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 20:13
Нет, кто голы забивал со штрафных и с пенальти.
3d2f24w3seq7
3d2f24w3seq7
сегодня в 20:13


момент, когда Чилаверт был наиболее близок к тому, чтобы стать первым в истории вратарем, забивавшим на ЧМ. Очень опасный удар со штрафного в 2002-м
beefs
beefs
сегодня в 20:10
это тот ко всегда чудил на поле...
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