Знаменитый голкипер Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил, что примет участие в президентских выборах 2023 года.
«Горжусь тем, что я парагваец. Chila Presidente 2023», – написал Чилаверт в своем твиттере.
Чилаверт завершил профессиональную карьеру в 2005 году. За его плечами участие в чемпионатах мира 1998 и 2002 года.
December 24, 2020
момент, когда Чилаверт был наиболее близок к тому, чтобы стать первым в истории вратарем, забивавшим на ЧМ. Очень опасный удар со штрафного в 2002-м
момент, когда Чилаверт был наиболее близок к тому, чтобы стать первым в истории вратарем, забивавшим на ЧМ. Очень опасный удар со штрафного в 2002-м