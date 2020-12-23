Матч «Ювентус» — «Наполи» может состояться в мае

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сегодня, 21:13

Появилась информация о возможной дате проведения несостоявшегося матча 4-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи».

Игра должна была пройти в Турине 4 октября, но неаполитанская команда не прибыла на стадион хозяев, сославшись на запрет местного органа здравоохранения, который установил запрет на выезд из-за случаев коронавируса в клубе.

Руководство Серии А и Федерации футбола Италии ( FIGC ) присудили «Наполи» техническое поражение, указав на то, что клуб не придерживался жестких медицинских протоколов.

Однако 22 декабря Олимпийский комитет Италии принял апелляцию клуба и постановил, что матч с «Ювентусом» должен быть сыгран.

По информации источника, матч, с большой долей вероятности, состоится в мае 2021 года.

Отмечается, что дату изменят, если «Ювентус» и «Наполи» до мая вылетят из Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.