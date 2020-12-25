ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Гринвуду

сегодня, 09:52

«Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт с нападающим Мэйсоном Гринвудом.

Как сообщает источник со ссылкой на авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» предложат молодому форварду соглашение до 2025 года.

Текущий контракт Гринвуда истекает в 2023 году. В этом сезоне нападающий провёл 15 матчей во всех соревнованиях, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил Гринвуда со знаменитым форвардом «красных дьяволов» Рудом ван Нистелроем.

Все новости
СлухиЗащитник «Химок» Данилкин подписал новый контракт с клубом
Вчера, 18:06 Комментарии5
СлухиИндзаги согласился продлить контракт с «Лацио»
Вчера, 15:08 Комментарии3
Официально«Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером команды
Вчера, 10:23 ФотоКомментарии2
ОфициальноВирц продлил контракт с «Байером»
23 декабря Комментарии3
Слухи«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Салахом
23 декабря Комментарии8
СлухиС. Индзаги отклонил предложение «Лацио» о продлении контракта
22 декабря Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:46
Ещё пригодится!
drug01
drug01
сегодня в 09:57
Он нужен для команды
beefs
beefs
сегодня в 09:53
значит подходит тренеру...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100