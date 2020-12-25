«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Гринвуду

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сегодня, 09:52

«Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт с нападающим .

Как сообщает источник со ссылкой на авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» предложат молодому форварду соглашение до 2025 года.

Текущий контракт Гринвуда истекает в 2023 году. В этом сезоне нападающий провёл 15 матчей во всех соревнованиях, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил Гринвуда со знаменитым форвардом «красных дьяволов» Рудом ван Нистелроем.