Чалов: «Мог забить и шесть голов „Ростову“»

Форвард ЦСКА вспомнил победу в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Много времени не забивал, поэтому после первого гола «Ростову» в каком-то смысле выдохнул. Хотя тогда больше радовался, что вывел команду вперёд, мы давно не выигрывали. Понятно, я нападающий и хочу забивать в каждом матче. Но победа ЦСКА — важнее. Не согласен, что в Ростове всё залетело. Было ещё два момента в первом тайме и один хороший — во втором, мог забить и шесть. Но рад, что всё так получилось. Ребята очень помогли.