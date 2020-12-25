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Чалов: «Мог забить и шесть голов „Ростову“»

сегодня, 22:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов вспомнил победу в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Много времени не забивал, поэтому после первого гола «Ростову» в каком-то смысле выдохнул. Хотя тогда больше радовался, что вывел команду вперёд, мы давно не выигрывали. Понятно, я нападающий и хочу забивать в каждом матче. Но победа ЦСКА — важнее. Не согласен, что в Ростове всё залетело. Было ещё два момента в первом тайме и один хороший — во втором, мог забить и шесть. Но рад, что всё так получилось. Ребята очень помогли.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 23:22
Забьешь еще...когда нибудь...какие твои годы)...на этот сезон лимит исчерпан...
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 23:20
Ну шесть вряд ли, а вот четыре точно мог - но после третьего начал филонить
particular
particular
сегодня в 23:13, ред.
Именно разница между "мог забить" и забил, отличает форварда в зарплатной ведомости от голеадора...
drug01
drug01
сегодня в 23:10
Зачем эта болтавня... Повезло в этой последней игре!
shlomo
shlomo
сегодня в 23:09
Лучше бы так фиерил и забивал по шесть в Европейском туре....чудик (только на другую букву)....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:08
Чалов тот ещё скромняга!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:02
В Англии лихорадочно пересчитывают заначки Нужно выкупать Чалого...
Faustello
Faustello
сегодня в 22:59
Азаза, разошлась чалая!)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 22:59, ред.
Чалов: "Впервые забивает за 10 000 матчей."
Также Чалов: Боже, как я офигенен, мог бы и пятнашку каждый матч всем отгрузить.
beefs
beefs
сегодня в 22:58
заяц трепаться не любит...
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