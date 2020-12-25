Шустиков: «Желаю удачи „Торпедо“»

Защитник рассказал об уходе из «Торпедо».

Хочу сказать спасибо людям, которые работают и работали в нашем клубе на протяжении тех лет, что я здесь провел. Вы все стали для меня близкими и родными людьми, с кем я продолжу общаться. Всем нашим родным черно-белым болельщикам, которые всегда знают, когда нужно поддержать, а когда и «прессануть». Вы у нас самые лучшие!