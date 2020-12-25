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Шустиков: «Желаю удачи „Торпедо“»

сегодня, 19:52

Защитник Сергей Шустиков рассказал об уходе из «Торпедо».

Хочу сказать спасибо людям, которые работают и работали в нашем клубе на протяжении тех лет, что я здесь провел. Вы все стали для меня близкими и родными людьми, с кем я продолжу общаться. Всем нашим родным черно-белым болельщикам, которые всегда знают, когда нужно поддержать, а когда и «прессануть». Вы у нас самые лучшие!

А «Торпедо» я желаю удачи и хочу сказать новым футболистам слова, которые сказал один человек, и они врезались мне в сердце: «Железо ЗИЛ не гнется и не ломается», не забывайте об этом!

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:05
И тебе тоже удачи Шустиков!
Cat01
Cat01
сегодня в 19:54
Все будет хорошо
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