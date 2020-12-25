Врио губернатора Хабаровского края: «Юран воодушевил игроков и болельщиков»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о перспективах « СКА -Хабаровска» в ФНЛ .

« СКА -Хабаровск» это наш бренд, это наше всё. Мы за всех болеем и все виды спорта поддерживаем. А футбол будем развивать. Команда будет жить. Перед ней ставятся серьезные задачи. Новый тренер пришел Сергей Юран. Он воодушевил игроков и болельщиков. Будем ждать выхода в Премьер-Лигу. Почему нет? Это нам по силам. Но больше внимания будем уделять развитию детского футбола. Им занимается 24 тысячи человек. Начали закладку крытого манежа.