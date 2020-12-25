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Врио губернатора Хабаровского края: «Юран воодушевил игроков и болельщиков»

сегодня, 17:21

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о перспективах «СКА-Хабаровска» в ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» это наш бренд, это наше всё. Мы за всех болеем и все виды спорта поддерживаем. А футбол будем развивать. Команда будет жить. Перед ней ставятся серьезные задачи. Новый тренер пришел Сергей Юран. Он воодушевил игроков и болельщиков. Будем ждать выхода в Премьер-Лигу. Почему нет? Это нам по силам. Но больше внимания будем уделять развитию детского футбола. Им занимается 24 тысячи человек. Начали закладку крытого манежа.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:25
При поддержке местных властей могут в следующим году наделать шороху!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:43
Премьер-Лига смотрит на это с ужасом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:34
Удачи Юрану в СКА !!! Глядишь и в Спартак позовут !!!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:28
Хорошего тренера получили.Реально хорошего.Успехов.
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