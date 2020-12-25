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Кутепов: «Заранее в команде никто не знал о решении Тедеско»

сегодня, 17:14

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал решение главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб следующим летом.

Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать.

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leopit
leopit
сегодня в 18:21
Втихаря удрал,по-цыгански!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:15
Конечно все привыкли, своего физрука каждый год меняют
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 17:52
Каждый должен заниматься своим делом.Тренер-тренировать.Игроки-играть.

Мотивация у спортсмена всегда одна-победить.

Это любитель имеет право на хандру.Для профессионала футбол-это работа.И он должен работать независимо от новостей...

За последние игры вам неуд.За игру с Зенитом вообще можно выставлять баранку и лишать премиальных.....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:46
Теперь полгода мучений.
drug01
drug01
сегодня в 17:43
Слово своё не часто держит?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:28
Знание или незнание - ничего не меняет, игроки должны играть в любом случае.
makkie
makkie
сегодня в 17:23
Тогда вопрос, чем вы занимались на поле в матче против Зенита? Позорище просто!
Не верю, что не знали.
beefs
beefs
сегодня в 17:16
теперь победы посыпятся как из рога изобилия...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:16
Ну вот,теперь знаете!
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