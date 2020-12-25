Кутепов: «Заранее в команде никто не знал о решении Тедеско»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал решение главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб следующим летом.
Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать.
Мотивация у спортсмена всегда одна-победить.
Это любитель имеет право на хандру.Для профессионала футбол-это работа.И он должен работать независимо от новостей...
За последние игры вам неуд.За игру с Зенитом вообще можно выставлять баранку и лишать премиальных.....
Мотивация у спортсмена всегда одна-победить.
Это любитель имеет право на хандру.Для профессионала футбол-это работа.И он должен работать независимо от новостей...
За последние игры вам неуд.За игру с Зенитом вообще можно выставлять баранку и лишать премиальных.....