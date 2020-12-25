Кутепов: «У нас грандиозные планы на Евро-2020»

Защитник сборной России рассуждает о перспективах команды на Евро-2020.

Перспективы у команды есть, планы – тоже грандиозные. Уверен, все получится. Надеюсь, что и на предстоящем Евро мы пошумим. Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться к ним – тогда будет и результат.

Если думать просто о выходе из группы, то можно даже эту задачу не реализовать. Так что на чемпионате Европы будем замахиваться на максимум