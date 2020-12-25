Кутепов: «У нас грандиозные планы на Евро-2020»

Защитник сборной России Илья Кутепов рассуждает о перспективах команды на Евро-2020.
Перспективы у команды есть, планы – тоже грандиозные. Уверен, все получится. Надеюсь, что и на предстоящем Евро мы пошумим. Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться к ним – тогда будет и результат.
Если думать просто о выходе из группы, то можно даже эту задачу не реализовать. Так что на чемпионате Европы будем замахиваться на максимум
прослойки общества,это вам не по стакану ,семечки и на стадион,а Кутя - сказочник,
новогодний кудесник!!!
прослойки общества,это вам не по стакану ,семечки и на стадион,а Кутя - сказочник,
новогодний кудесник!!!
В нападении - защита,
Ну а в центре, как мы помним
Есть Оздоерохозобнин.
Стас готовит нас не зря,
К возвращенью вратаря,
Ибо знает сам прекрасно
На кого всë валят часто.
Входим в 40 сборных мира,
С нами Дзюба, с нами Жира,
На турнире скоротечном,
Пошумим ещë конечно...
В нападении - защита,
Ну а в центре, как мы помним
Есть Оздоерохозобнин.
Стас готовит нас не зря,
К возвращенью вратаря,
Ибо знает сам прекрасно
На кого всë валят часто.
Входим в 40 сборных мира,
С нами Дзюба, с нами Жира,
На турнире скоротечном,
Пошумим ещë конечно...
Не нужно задирать нос.Игнашевича в сборной нет и страховать Кутепова будет некому...А значит и Кутепов будет наблюдать за чемпионатом,лёжа на диване,вот там планов может быть громадьё и до финала точно Кутепов может дотянуть...
Касаемо сборной-сейчас её нет.Просто нет.
Не нужно задирать нос.Игнашевича в сборной нет и страховать Кутепова будет некому...А значит и Кутепов будет наблюдать за чемпионатом,лёжа на диване,вот там планов может быть громадьё и до финала точно Кутепов может дотянуть...
Касаемо сборной-сейчас её нет.Просто нет.
Когда вы уже заткнётесь и будете игрой показывать, а не пустыми словами?
В Европе вы уже вон на клубном уровне пошумели в этом году. А сколько слов перед этим было.
Играйте. Будет хороший результат и игра - похвалим. А если хочется поболтать, то завяжи с футболом и иди экспертом на Матч-ТВ, там как раз все болтуны из прошлого собрались.
Когда вы уже заткнётесь и будете игрой показывать, а не пустыми словами?
В Европе вы уже вон на клубном уровне пошумели в этом году. А сколько слов перед этим было.
Играйте. Будет хороший результат и игра - похвалим. А если хочется поболтать, то завяжи с футболом и иди экспертом на Матч-ТВ, там как раз все болтуны из прошлого собрались.