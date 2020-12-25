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Кутепов: «У нас грандиозные планы на Евро-2020»

сегодня, 18:13

Защитник сборной России Илья Кутепов рассуждает о перспективах команды на Евро-2020.

Перспективы у команды есть, планы – тоже грандиозные. Уверен, все получится. Надеюсь, что и на предстоящем Евро мы пошумим. Всегда нужно ставить максимальные цели и стремиться к ним – тогда будет и результат.

Если думать просто о выходе из группы, то можно даже эту задачу не реализовать. Так что на чемпионате Европы будем замахиваться на максимум

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 20:28
...ничего удивительного, источник GQ,основанный америкосами, для определённой
прослойки общества,это вам не по стакану ,семечки и на стадион,а Кутя - сказочник,
новогодний кудесник!!!
Сантус
Сантус
сегодня в 20:19
Мало кто обратил внимание,но это его вью для GQ,боже,мы дожились до таких мачо...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:16
Очевидно, в последних матчах сборных вы не "ставили максимальные задачи", потому и пролетели, опозорив футбол России. Соловьём надо заливаться после, а не до... Какие же вы недалёкие.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:13
Прочитал, улыбнулся. Всё.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:00
Конечно пошумим, особенно с Кутеповым в нападении!
57xakw2vx37g
57xakw2vx37g
сегодня в 19:57
Цели есть и план просчитан
В нападении - защита,
Ну а в центре, как мы помним
Есть Оздоерохозобнин.

Стас готовит нас не зря,
К возвращенью вратаря,
Ибо знает сам прекрасно
На кого всë валят часто.

Входим в 40 сборных мира,
С нами Дзюба, с нами Жира,
На турнире скоротечном,
Пошумим ещë конечно...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:43, ред.
Заслуженный мастер спорта. Не каждый такого в Спорте добивается....)). Да еще в нашем футболе.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:42
Надо думать о чемпионстве
Русские не сдаются
Русские не сдаются
сегодня в 19:33
Такие заявления меня пугают. Аха-ха)
Loko57
Loko57
сегодня в 19:19
Два друга тоже были любители пошуметь- то в Монако, то в кофейне. Может лучше без этого.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 19:17
Ваши личные цели и их выполнение мы уже наблюдали в двух последних матчах Спартака...

Не нужно задирать нос.Игнашевича в сборной нет и страховать Кутепова будет некому...А значит и Кутепов будет наблюдать за чемпионатом,лёжа на диване,вот там планов может быть громадьё и до финала точно Кутепов может дотянуть...

Касаемо сборной-сейчас её нет.Просто нет.
Aquilotti
Aquilotti
сегодня в 19:14, ред.
Здорово меня на смех пробило. Спасибо тебе Кутя.
djo11
djo11
сегодня в 19:11
черчесов говорит что он выполнил задачу по выходу на чемпионат, да мы вышли только потому что число участников расширили до 24 и в группе соперников кроме бельгии вообще не было, кого мы по сути там обошли то,это смех , было бы 16 мы бы хрен куда вышли бы)наши обыграв какую нибудь мальту, кипр,албанию или люксембург считают себя героями это бред какой то
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 19:10
Скажу немного грубо, но...
Когда вы уже заткнётесь и будете игрой показывать, а не пустыми словами?
В Европе вы уже вон на клубном уровне пошумели в этом году. А сколько слов перед этим было.
Играйте. Будет хороший результат и игра - похвалим. А если хочется поболтать, то завяжи с футболом и иди экспертом на Матч-ТВ, там как раз все болтуны из прошлого собрались.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:10
Хочешь рассмешить Бога, поведай ему о своих планах! ( народное изречение).
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:05
М-да,после выхода на позиции основного нападающего,он сравнялся по уровню разумности с Тедеско.
djo11
djo11
сегодня в 19:04
совсем кутепов дурачок что ли не пойму) такое ощущение что в сборной собралась кучка идиотов, судя по их интервью, или больные люди, которые и правда верят что что то могут сделать, один раз им с испанией повезло и у всех крышу как будто сорвало, по факту то сборная, впрочем как и клубы в еврокубках, никакая и рассчитывать на что то, надо быть больными людьми, мы не тянем в европе ни в каких соревнованиях, наш уровень это венгрия, кипр и т.д. впрочем думаю скоро и он нас начнут обыгрывать
Faustello
Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:00
Главная ударная сила, нап как Ибра))
Cat01
Cat01
сегодня в 18:53
Он видит себя в составе.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:51
Да уж, шуму будет много. Или смеха...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:50
Плана много не кури , а то фантазии не остановить !!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:47
Хочешь рассмешить бога, расскажи о своих планах
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:43
Единственный, кто может вытащить сборную
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 18:39
Грандиозные планы))))ха ну рассмешили спасибо)
Брулин
Брулин
сегодня в 18:39
Все смеялись и перед ЧМ18, а Кутепов в основе все матчи сыграл и змс получил. До ЧЕ ещё полгода.... минимум, время стать нападающим есть, конкуренция там меньше чем в обороне
zsb1961
zsb1961
сегодня в 18:28
Мечтать - не вредно!!!
particular
particular
сегодня в 18:23
Непонятен источник такого оптимизма... Не хочется каркать, но можно было бы и поаккуратней на поворотах подобных заявлений...
leopit
leopit
сегодня в 18:20
Планы на Евро у сборной ещё могут существовать,а вот планы Спартака на Евротурниры,накроются медным тазом...как обычно!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:18
Смешно читать этот бред
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:18
Надеюсь 1 место в планах?
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