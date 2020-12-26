«Желаем топовых голешников». Сборная России поздравила Черышева с юбилеем

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сегодня, 11:19

Полузащитник «Валенсии» и сборной России 26 декабря отмечает 30-летие. Пресс-служба национальной команды опубликовала поздравление игроку.

«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца тысячей. Денису — 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», — говорится в сообщении.