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«Желаем топовых голешников». Сборная России поздравила Черышева с юбилеем

сегодня, 11:19

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев 26 декабря отмечает 30-летие. Пресс-служба национальной команды опубликовала поздравление игроку.

«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца тысячей. Денису — 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:46
Присоединяюсь к поздравлениям. Хочется , чтоб Денис больше играл, и чтоб травмы его не тревожили так часто.
kella
kella
сегодня в 12:40
Каких голешников? После Шевченко, Аршавина стало тошно смотреть на футбол!
dadrail
dadrail
сегодня в 12:36
Ну я не против если он будет за сборную забивать
Mekail
Mekail
сегодня в 12:23
Это еще не возраст...играть и радовать болельщиков!
Djebrael
Djebrael
сегодня в 12:20
Удачи, здоровья и всего хорошего!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:12
Присоеденяюсь к поздровлению
Cat01
Cat01
сегодня в 11:49
Почаще играть побольше голов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:47
И не обязательно топовых, можно простых и даже корявых, но побольше ;)
Особенно за сборную. Особенно топовым соперникам.
А вот для этого уже нужно крепкое здоровье, быть всегда в тонусе, на пике формы и на кураже. Вот всего этого в комплекте и хочется пожелать.
С Днем Рождения и хорошего Нового года!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 11:46, ред.
Ему бы, главное, здоровья. Ему уже 30, но у него отыграно всего два сезона, где он наиграл больше 1000 минут, если учитывая игры только в лигах
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:22
Каких ещё голешников?)) лучше бы просто здоровья пожелали))
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