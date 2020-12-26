«Желаем топовых голешников». Сборная России поздравила Черышева с юбилеем

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев 26 декабря отмечает 30-летие. Пресс-служба национальной команды опубликовала поздравление игроку.
«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца тысячей. Денису — 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», — говорится в сообщении.
Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.— Сборная России (@TeamRussia) December 26, 2020
Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья 👏#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cgrpAmFrHi
Особенно за сборную. Особенно топовым соперникам.
А вот для этого уже нужно крепкое здоровье, быть всегда в тонусе, на пике формы и на кураже. Вот всего этого в комплекте и хочется пожелать.
С Днем Рождения и хорошего Нового года!
Особенно за сборную. Особенно топовым соперникам.
А вот для этого уже нужно крепкое здоровье, быть всегда в тонусе, на пике формы и на кураже. Вот всего этого в комплекте и хочется пожелать.
С Днем Рождения и хорошего Нового года!