Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с юбилеем клуба

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вчера, 22:52

Бывший полузащитник «Уфы» , ныне выступающий за «Манчестер Сити», поздравил уфимский клуб с 10-летием.

Я хотел бы поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными.

Звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравляет ФК «Уфа» с Юбилеем! 💜💜💜



Только вчера ассист Зины помог обыграть «Арсенал» в Кубке Английской Лиги 🔝 pic.twitter.com/sN2sNUjjA8 — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

Футболист сборной Украины выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

Ранее «Уфу» с юбилеем поздравил Сергей Семак.