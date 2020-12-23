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Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с юбилеем клуба

вчера, 22:52

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, ныне выступающий за «Манчестер Сити», поздравил уфимский клуб с 10-летием.

Я хотел бы поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными.

Футболист сборной Украины выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

Ранее «Уфу» с юбилеем поздравил Сергей Семак.

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ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:12
Если уйдет из Сити, надеюсь перейдет в Дортмунд
beefs
beefs
вчера в 23:44
молодец что не забываешь, где когда то играл...
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:24
Да, Зинченко смог бы усилить Уфу
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:15
Респект парню. Не забывает.
Gahi
Gahi
вчера в 22:54
Саша. Тебя нехватает возвращайся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:54
Я тоже присоединюсь...
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