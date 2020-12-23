«„Уфа“ стала для меня родным клубом». Семак поздравил клуб с 10-летием

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сегодня, 20:16

Главный тренер «Зенита» поздравил «Уфу» с 10-летием.

Поздравляю с 10-летием ФК «Уфа», ставший для меня родным клубом, в котором я провёл прекрасное время! Хочу пожелать клубу, болельщикам побед, процветания, стабильности! Пожелание на следующее десятилетие — чтобы клуб был всегда на виду, всегда стремился побеждать и радовал своими успехами!

Сергей Семак: ФК «Уфа» стал для меня родным! 💜



Экс-главный тренер ФК «Уфа» поздравляет всех с 10-летием клуба! 👏🏻



Сергей Богданович был на посту главного тренера «Уфы» 46 матчей с декабря 2016 года по май 2018 года, после чего отправился в санкт-петербургский @zenit_spb pic.twitter.com/QMdcxHpNUJ — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

Семак возглавлял «Уфу» с декабря 2016 по май 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб «Зенита».