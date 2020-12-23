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«„Уфа“ стала для меня родным клубом». Семак поздравил клуб с 10-летием

сегодня, 20:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил «Уфу» с 10-летием.

Поздравляю с 10-летием ФК «Уфа», ставший для меня родным клубом, в котором я провёл прекрасное время! Хочу пожелать клубу, болельщикам побед, процветания, стабильности! Пожелание на следующее десятилетие — чтобы клуб был всегда на виду, всегда стремился побеждать и радовал своими успехами!

Семак возглавлял «Уфу» с декабря 2016 по май 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб «Зенита».

Семак претендует на награду лучшему тренеру РПЛ в декабре.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 21:00
Надо бы родному клубу помочь!
Faustello
Faustello
сегодня в 20:54
Миңә табиб кәрәк, сказал Семак)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:46
"Запасной аэродром" готов!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:43
Серёга место застолбил))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:39
Скоро снова будет в Уфе!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:28
Возвращайся быстрей Уфа без тебя чахнет.
beefs
beefs
сегодня в 20:25
а чего же такой прекрасный клуб бросил...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:18
Настолько, что вместо играющего клуба ты питерскую "Уфу" сделал, знаем.
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