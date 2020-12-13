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Сборная России поздравила Дюкова с днём рождения

сегодня, 10:31

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения президента РФС Александра Дюкова. Сегодня Дюков отмечает свой 53-й день рождения.

Поздравляем президента РФС Александра Дюкова с днём рождения – уверены, таких победных раздевалок будет много.

Ранее Дюков прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной России.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 12:10, ред.
Поздравление заключалось в следующем:
Аpбитр
Аpбитр ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
сегодня в 12:08
Добрый день. Регулярное нарушение правил. Тысячи комментарий троллинга и провокаций.
Тема с баном Литейным 4 закрыта. Последующие комментарии на эту тему будут удалятся и банится.
Legend 6
Legend 6 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
сегодня в 12:04
Это тот самый литейный который 5 раз уходил навсегда и 7 раз возвращался?🤣
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:59
Нарды пусть делает на лесоповале .И пусть с собой заберёт Мутко и К° . Мемуары будут писать ,- " Как мы развалили весь российский спорт ."
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 11:54
Кто нибудь ответит за что так поступили с Литейным 4? За что ему дали перманент? Гораздо более хамское поведение так не наказывается. А тут без всяких предупреждений VIP пользователя отрезали от сайта. Оскорблений с его стороны против юзеров и администрации не наблюдалось. Много лет на сайте, тысячи комментариев. Если это ошибка неплохо бы вернуть его.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:47
Пусть его газпром поздравляет]
vm777
vm777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:40
Российский футбол.
Griz07
Griz07 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:34
Не Дюков в футбол играет, а спартаковец Черчесов и его одноклубники.
viv
viv
сегодня в 11:31
Угробил весь футбол РПЛ, а его ещё поздравляют.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:24
Пользуясь случаем, хочу передать огромные поздравления товарища Дюкову и поблагодарить за заработное отвращение к играм национальной сборной, практически синхронный пролет наших клубов в Еврокубках, наглого усатого и лысого тренера, падения уровня российского чемпионата, отвратительного судейства, деградации футбола в России. Это только кратко. Долгих лет тебе жизни где-нибудь в местах не столь отдаленных и крепкого здоровья, чтобы пробыть там как можно дольше.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:19
А кого победили то?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:09
Значит сегодня опять уйдёт несколько лярдов народных на грандиозную пьянку в честь едроссовского бандита, а народ наскребает мелочь на хлеб.
МапС
МапС
сегодня в 11:05
Галстук подарили? А надо бы!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:52
Почему Зенит не поздравляет Дюкова?
Как ни как к третьему чемпионству питерцев тянет.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:44
Дзюба индивидуальное поздравление готовит
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:36
Дюков сегодня услышит много добрых и тёплых слов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:34
Ну что же... Какое начальство, так и играем...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:33
Пускай здравствует на славу нашего футбола.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:32
Знатно так лизанули Дюкову!
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