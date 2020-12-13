Сборная России поздравила Дюкова с днём рождения

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения президента РФС Александра Дюкова. Сегодня Дюков отмечает свой 53-й день рождения.
Поздравляем президента РФС Александра Дюкова с днём рождения – уверены, таких победных раздевалок будет много.
Поздравляем президента РФС Александра Дюкова с днём рождения – уверены, таких победных раздевалок будет много 🥳 pic.twitter.com/vItHgbcAJz— Сборная России (@TeamRussia) December 13, 2020
Ранее Дюков прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной России.
https://youtu.be/CbOrptcXCsw
Тема с баном Литейным 4 закрыта. Последующие комментарии на эту тему будут удалятся и банится.
Тема с баном Литейным 4 закрыта. Последующие комментарии на эту тему будут удалятся и банится.
Как ни как к третьему чемпионству питерцев тянет.
Как ни как к третьему чемпионству питерцев тянет.