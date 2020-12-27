Маунт: «„Челси“ хочет реабилитироваться после поражения от „Арсенала“»

Полузащитник «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Мы уже серьезные игроки, и нам необходимо сплотиться и реабилитироваться после субботнего матча [с «Арсеналом»]. Нам даже на руку, что второй матч начнется так скоро [через 48 часов], потому что мы уже думаем о следующей игре.

Встреча с «Арсеналом» осталась в прошлом, есть серьезные вещи, над которыми нам предстоит поработать, однако у нас только один день до следующего поединка, поэтому нам нужно забыть о переживаниях и подойти к матчу с «Астон Виллой» полными уверенности.

Мы должны хорошо начать встречу, и я надеюсь, у нас получится на протяжении всех 90 минут бороться.