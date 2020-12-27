ГлавнаяНовости

Маунт: «„Челси“ хочет реабилитироваться после поражения от „Арсенала“»

вчера, 23:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла20:30 Не начался

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Мы уже серьезные игроки, и нам необходимо сплотиться и реабилитироваться после субботнего матча [с «Арсеналом»]. Нам даже на руку, что второй матч начнется так скоро [через 48 часов], потому что мы уже думаем о следующей игре.

Встреча с «Арсеналом» осталась в прошлом, есть серьезные вещи, над которыми нам предстоит поработать, однако у нас только один день до следующего поединка, поэтому нам нужно забыть о переживаниях и подойти к матчу с «Астон Виллой» полными уверенности.

Мы должны хорошо начать встречу, и я надеюсь, у нас получится на протяжении всех 90 минут бороться.

Все новости
Защитник «Тоттенхэма» Доэрти: «Мы разочарованы ничьей с „Вулверхэмптоном“»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Пике: «Надеюсь продолжать играть ещё три или четыре года»
Вчера, 23:02 Комментарии2
Клопп: «Ничья с „Вест Бромвичем“ — это только наша вина»
Вчера, 21:59 Комментарии9
Скоулз: «Бруну Фернандеш лучше меня. Я хотел бы поиграть с ним»
Вчера, 20:54 Комментарии6
Берли: «Абрамович уволит Лэмпарда, если „Челси“ не закончит сезон в топ-4»
Вчера, 20:34 Комментарии10
Анчелотти: «Не думаю, что „Эвертон“ сможет побороться за чемпионство в АПЛ»
Вчера, 17:46 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:02
"Прошлая игра уже закончилась. Уже в следующим матче мы будем снова играть."
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:00
С Виллой не так просто будет реабилитироваться!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:57
Астон Вилла на хорошем ходу, сложно будет Челси.
Cat01
Cat01
вчера в 23:56
Ждём очередную игру
beefs
beefs
вчера в 23:51
Надежды юношу питают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:34
Нормальное развитие событий...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100