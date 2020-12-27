Скоулз: «Бруну Фернандеш лучше меня. Я хотел бы поиграть с ним»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высоко оценил игровые качества полузащитника Бруну Фернандеша.
То, что делает Бруну Фернандеш — феноменально. Он отличается от меня, но он лучше меня. Он забивает больше голов, чем я, и отдаёт больше результативных передач. Я хотел бы поиграть с ним.
Я думаю, что до прихода Бруну Фернандеша «Манчестер Юнайтед» не мог создавать такое количество моментов у ворот противника. Сейчас же они могут забивать три, четыре или даже пять голов в каждой игре.
Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал Бруну Фернандеша «незаменимым» игроком для «красных дьяволов».