Скоулз: «Бруну Фернандеш лучше меня. Я хотел бы поиграть с ним»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высоко оценил игровые качества полузащитника .

То, что делает Бруну Фернандеш — феноменально. Он отличается от меня, но он лучше меня. Он забивает больше голов, чем я, и отдаёт больше результативных передач. Я хотел бы поиграть с ним.

Я думаю, что до прихода Бруну Фернандеша «Манчестер Юнайтед» не мог создавать такое количество моментов у ворот противника. Сейчас же они могут забивать три, четыре или даже пять голов в каждой игре.