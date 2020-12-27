ГлавнаяНовости

Скоулз: «Бруну Фернандеш лучше меня. Я хотел бы поиграть с ним»

сегодня, 20:54

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высоко оценил игровые качества полузащитника Бруну Фернандеша.

То, что делает Бруну Фернандеш — феноменально. Он отличается от меня, но он лучше меня. Он забивает больше голов, чем я, и отдаёт больше результативных передач. Я хотел бы поиграть с ним.

Я думаю, что до прихода Бруну Фернандеша «Манчестер Юнайтед» не мог создавать такое количество моментов у ворот противника. Сейчас же они могут забивать три, четыре или даже пять голов в каждой игре.

Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал Бруну Фернандеша «незаменимым» игроком для «красных дьяволов».

Все новости
Берли: «Абрамович уволит Лэмпарда, если „Челси“ не закончит сезон в топ-4»
Сегодня, 20:34 Комментарии8
Анчелотти: «Не думаю, что „Эвертон“ сможет побороться за чемпионство в АПЛ»
Сегодня, 17:46 Комментарии6
Хадсон-Одои: «Мы хотим побеждать. Это психология „Челси“»
Сегодня, 17:17 Комментарии5
Ф. Индзаги: «Думаю, у „Милана“ получится побороться за скудетто до конца»
Сегодня, 15:42 Комментарии7
Гендиректор «Милана» рассказал о ситуации с контрактом Ибрагимовича
Сегодня, 14:59 Комментарии5
Льоренте: «Ла Лига – лучшая в мире. В Европе мы ежегодно показываем это»
Сегодня, 12:40 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
St David
St David
сегодня в 21:21
Как любой англичанин, Скоулз скромен и не выпендривается.
Валерий Фролов
Валерий Фролов ответ астап бендер (раскрыть)
сегодня в 21:12
Вроде недавно приняли правило о 3-х игроках из команды
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:59
Скоулз провёл 22 года в футболке «Юнайтед»! И я думаю что один из великих игроков своего поколения!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:55
Скоулз тоже хорош был
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100