Берли: «Абрамович уволит Лэмпарда, если „Челси“ не закончит сезон в топ-4»

Бывший полузащитник «Челси» считает, что будущее в лондонском клубе находится под угрозой.

У Лэмпарда есть игроки, которые находятся в плохой форме, и это проблема. «Челси» превратился из одной из самых быстрых команд в АПЛ в одну из самых «пешеходных».

Это огромная проблема для Лэмпарда, потому что, как вы могли заметить, Роман Абрамович не допускает плохих результатов, кто бы это ни был.

Я не предлагаю Абрамовичу уволить Лэмпарда в ближайшие пару недель, но им нужно помнить одну вещь — они должны попасть в топ-4. Если они не попадут в четверку лучших, Лэмпард, вероятно, будет уволен.