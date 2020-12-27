Берли: «Абрамович уволит Лэмпарда, если „Челси“ не закончит сезон в топ-4»

Бывший полузащитник «Челси» Крейг Берли считает, что будущее Фрэнка Лэмпарда в лондонском клубе находится под угрозой.
У Лэмпарда есть игроки, которые находятся в плохой форме, и это проблема. «Челси» превратился из одной из самых быстрых команд в АПЛ в одну из самых «пешеходных».
Это огромная проблема для Лэмпарда, потому что, как вы могли заметить, Роман Абрамович не допускает плохих результатов, кто бы это ни был.
Я не предлагаю Абрамовичу уволить Лэмпарда в ближайшие пару недель, но им нужно помнить одну вещь — они должны попасть в топ-4. Если они не попадут в четверку лучших, Лэмпард, вероятно, будет уволен.
Ранее бывший футболист «Челси» Марсель Десайи поделился мнением о работе Лэмпарда в лондонской команде.
И мне кажется, что в раздевалке тоже не все хорошо.
Может завтра мы увидим другую тактику от Лэмпарда.
И мне кажется, что в раздевалке тоже не все хорошо.
Может завтра мы увидим другую тактику от Лэмпарда.