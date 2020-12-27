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Берли: «Абрамович уволит Лэмпарда, если „Челси“ не закончит сезон в топ-4»

сегодня, 20:34

Бывший полузащитник «Челси» Крейг Берли считает, что будущее Фрэнка Лэмпарда в лондонском клубе находится под угрозой.

У Лэмпарда есть игроки, которые находятся в плохой форме, и это проблема. «Челси» превратился из одной из самых быстрых команд в АПЛ в одну из самых «пешеходных».

Это огромная проблема для Лэмпарда, потому что, как вы могли заметить, Роман Абрамович не допускает плохих результатов, кто бы это ни был.

Я не предлагаю Абрамовичу уволить Лэмпарда в ближайшие пару недель, но им нужно помнить одну вещь — они должны попасть в топ-4. Если они не попадут в четверку лучших, Лэмпард, вероятно, будет уволен.

Ранее бывший футболист «Челси» Марсель Десайи поделился мнением о работе Лэмпарда в лондонской команде.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 21:36
Лэмпарду крайне важно побеждать АВ и хотя бы сыграть в ничью с МС. А это ох как сложно будет с этими игроками и с такой тактикой. На счет физической формы тоже согласен.
И мне кажется, что в раздевалке тоже не все хорошо.
Может завтра мы увидим другую тактику от Лэмпарда.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 21:27
Есть версия,но это только версия/, это не истина,что если Челси продолжит так играть как в матче с Арсеналом и болтаться в средине таблицы,то Фрэнка уволят намного раньше конца сезона.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:04
Можно смело увольнять сейчас.
razdvatri
razdvatri
сегодня в 20:51
с таким составом не закончить в топ4 это надо постараться
shlomo
shlomo
сегодня в 20:49, ред.
Ну и кто это озвучил...????... бывший полузащитник....наверно с Абрамовичем сидел за рюмкой кофе и обсуждали работу Фрэнка....посмотрим, пока рано делать какие либо выводы....шпоры тоже уже претендовали на Чемпионство и что....АПЛ тем и хороша, что за ранее что то предсказать сложно...единственное, что можно сказать и то с "оглядкой"...если Ливер упустят преследователи очков на 10-12, то тогда уже Клопп своего не упустит....
drug01
drug01
сегодня в 20:41
Зачем спешить делать выводы
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 20:37
Чего гадать, ещё играть и играть!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:35
Пугает,не уволит!
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