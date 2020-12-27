Хадсон-Одои: «Мы хотим побеждать. Это психология „Челси“»

Вингер «Челси» прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

Когда включаешься в игру при счете 2:0 [Хадсон-Одои вышел на замену], то начинаешь думать, как ты можешь повлиять на происходящее, и что ты можешь сделать, чтобы изменить счет. Я мысленно был настроен сделать все, что смогу, чтобы изменить игру.

Нам не повезло, что они забили еще один гол, но даже при счете 3:0 мы выглядели уверенными в себе и старались бороться хотя бы за ничью. Мы боролись до самого конца, но не смогли изменить результат.

Мы все переживаем, когда проигрываем. Мы не любим проигрывать. Это психология «Челси», мы хотим побеждать. И когда мы терпим поражение или допускаем ошибки в матче, мы все расстраиваемся. Мы счастливы, когда мы одерживаем победу. А когда не побеждаем – переживаем. И чтобы снова стать счастливыми, нам необходимо вернуться на путь побед.