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Хадсон-Одои: «Мы хотим побеждать. Это психология „Челси“»

сегодня, 17:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

Когда включаешься в игру при счете 2:0 [Хадсон-Одои вышел на замену], то начинаешь думать, как ты можешь повлиять на происходящее, и что ты можешь сделать, чтобы изменить счет. Я мысленно был настроен сделать все, что смогу, чтобы изменить игру.

Нам не повезло, что они забили еще один гол, но даже при счете 3:0 мы выглядели уверенными в себе и старались бороться хотя бы за ничью. Мы боролись до самого конца, но не смогли изменить результат.

Мы все переживаем, когда проигрываем. Мы не любим проигрывать. Это психология «Челси», мы хотим побеждать. И когда мы терпим поражение или допускаем ошибки в матче, мы все расстраиваемся. Мы счастливы, когда мы одерживаем победу. А когда не побеждаем – переживаем. И чтобы снова стать счастливыми, нам необходимо вернуться на путь побед.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:22
"Другие команды любят проигрывать, а мы не любим. Это психология «Челси», мы хотим побеждать."
vastudio
vastudio
сегодня в 17:44
Философы...бл.....ваше дело голы забивать, и в свои не пропускать,философию оставьте для других, менее оплачиваемых.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 17:31
Челси нужен психолог, чтобы вернулись к этой психологии.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:30
Пока не могете,хотеть это только пол дела)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:17
Все хотят но не все могут!
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