Анчелотти: «Не думаю, что „Эвертон“ сможет побороться за чемпионство в АПЛ»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли «ириски» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.
Я думаю, что нет. Нам очень приятно быть вторыми в турнирной таблице. Мы не ожидали этого в начале сезона, но мы и хотим остаться на этом месте.
Но я думаю, что наша цель не изменится. В Премьер-Лиге много хороших команд, и мы счастливы быть вторыми сейчас, но наша цель — попасть в еврокубки по итогам сезона, она не меняется.
Я должен сказать, что за один год мы действительно продвинулись вперед, и мы хотели бы добиться прогресса и в следующем сезоне.
Напомним, что завтра «Эвертон» встретится с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура АПЛ.