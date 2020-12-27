Анчелотти: «Не думаю, что „Эвертон“ сможет побороться за чемпионство в АПЛ»

Главный тренер «Эвертона» ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли «ириски» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Я думаю, что нет. Нам очень приятно быть вторыми в турнирной таблице. Мы не ожидали этого в начале сезона, но мы и хотим остаться на этом месте.

Но я думаю, что наша цель не изменится. В Премьер-Лиге много хороших команд, и мы счастливы быть вторыми сейчас, но наша цель — попасть в еврокубки по итогам сезона, она не меняется.

Я должен сказать, что за один год мы действительно продвинулись вперед, и мы хотели бы добиться прогресса и в следующем сезоне.