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Анчелотти: «Не думаю, что „Эвертон“ сможет побороться за чемпионство в АПЛ»

сегодня, 17:46

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли «ириски» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Я думаю, что нет. Нам очень приятно быть вторыми в турнирной таблице. Мы не ожидали этого в начале сезона, но мы и хотим остаться на этом месте.

Но я думаю, что наша цель не изменится. В Премьер-Лиге много хороших команд, и мы счастливы быть вторыми сейчас, но наша цель — попасть в еврокубки по итогам сезона, она не меняется.

Я должен сказать, что за один год мы действительно продвинулись вперед, и мы хотели бы добиться прогресса и в следующем сезоне.

Напомним, что завтра «Эвертон» встретится с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура АПЛ.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 19:36
Смешно. Они чемпионами были ещё в первом дивизионе, а в АПЛ (с 1992) никогда не были и вряд-ли будут в ближайшее время. Если только какой-нибудь миллиардер их не купит.
juvenale
juvenale ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 19:12
любой может,это футбол
allemz
allemz
сегодня в 19:05
Из всех клубов АПЛ наряду с МС только Эвертон способен отобрать очки у Ливерпуля, тем более в родных стенах.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:16
За место в Лиге Чемпионов могут побороться.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:59
После интереса Зенита к Ришарлисону, Анчелотти перестал верить в себя.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:57
Не в этом сезоне
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