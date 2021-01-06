Агент Ивана Игнатьева: «Мой клиент никогда не будет заниматься показухой»

Алан Агузаров, агент форварда «Рубина» , отреагировал на видео, в котором нападающий танцует на пляже с бутылкой пива в руке. Через некоторое время после публикации футболист удалил видео.

Люди обсуждают, как он танцует на пляже, и они, не зная его, готовы осуждать его кажущуюся беззаботность. При этом никто из них не знает, как он пашет на тренировках. Ваня никогда не будет заниматься показухой и нарочно выкладывать видео из тренажёрного зала, чтобы заслужить похвалу и одобрение. Кстати, всем видно, что он в отличной физической форме.

Я знаю, как он помогает ребятам в детских домах и больницам в родном Ачинске, но сам Ваня об этом не расскажет. Поэтому хочу всем нам пожелать перед Рождеством поменьше торопиться осуждать тех, кого не знаешь, и больше помогать другим, особенно в наше непростое время. А Ваню — ещё раз с праздником. С днём рождения, Иван! Будь собой!