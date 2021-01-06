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Агент Ивана Игнатьева: «Мой клиент никогда не будет заниматься показухой»

06 января 2021, 21:11

Алан Агузаров, агент форварда «Рубина» Ивана Игнатьева, отреагировал на видео, в котором нападающий танцует на пляже с бутылкой пива в руке. Через некоторое время после публикации футболист удалил видео.

Люди обсуждают, как он танцует на пляже, и они, не зная его, готовы осуждать его кажущуюся беззаботность. При этом никто из них не знает, как он пашет на тренировках. Ваня никогда не будет заниматься показухой и нарочно выкладывать видео из тренажёрного зала, чтобы заслужить похвалу и одобрение. Кстати, всем видно, что он в отличной физической форме.

Я знаю, как он помогает ребятам в детских домах и больницам в родном Ачинске, но сам Ваня об этом не расскажет. Поэтому хочу всем нам пожелать перед Рождеством поменьше торопиться осуждать тех, кого не знаешь, и больше помогать другим, особенно в наше непростое время. А Ваню — ещё раз с праздником. С днём рождения, Иван! Будь собой!

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 января в 21:57
А вот и агент проснулся, а где вы батенька были, когда Игнатьев фотки выкладывал, провели бы предварительную разъяснительную работу, чтобы патокой о благотворительности и помощи ближнему потом в уши не лить.
Faustello
Faustello
06 января в 21:56
Агузаров, великий юрист и поборник морали! Азазаза
ДАША Д
ДАША Д
06 января в 21:50
Пил, пьёт и будет пить.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ mihaluch (раскрыть)
06 января в 21:40
Зачем это выкладывать, когда ты публичное лицо? Сначала человек работает на свою репутацию.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 января в 21:18
Пусть будет самим собой). Только вот, как бы не перешло потом с самим с собой). Как было у нацгероя)).
mihaluch
mihaluch
06 января в 21:17
Ну оторвался на днюхе и что такого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 января в 21:12
Пошли левые отмазки...
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