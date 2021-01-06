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Тетрашвили: «В ситуации с Шиманьски пострадавшим оказался только я»

06 января 2021, 20:05

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили объяснил, почему не извинился перед игроком «Динамо» Себастьяном Шиманьски, которому во время матча РПЛ наступил на ногу шипами.

В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал?

Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
06 января в 21:42, ред.
Ни стыда, ни чести, ни логики в его комментарии, которое напоминает какую-то абракадабру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 января в 21:29
Польша и в футболе нас достаёт!🤣🤣
cska1948
cska1948
06 января в 20:47
Футболисты, за редким исключением, все любят "пострадать" на публику, вот только когда это делают другие, то почему-то терпеть этого не могут.
ДСА
ДСА
06 января в 20:47
С нытиками лучше не связываться.
Байкал-38
Байкал-38
06 января в 20:21
Вот если ударил когда они были бы оба в стойке, в открытую по мужски, то тогда ещё такое объяснение могло бы проканать. Тетрашвили же исподтишка наступил на лежачего и сейчас ещё жертву строит. Поступок очень мерзкий, который не соответствует нормальному мужику.
А что значит спровоцировал? Обыграл тебя игрок, ты его грубо сзади сбиваешь, подходишь к судье и говоришь ему, что он провокатор, спровоцировал когда обыграл. А ещё лучше перед стадионом игроков соперников вылавливать, а потом оправдываться, мол они сами провокаторы на матч приехали. Одним словом бред от Тетрашвили.
В тех эпизодах симуляции не было, так, что сами виноваты. А дисквалификация на четыре матча за такой мерзкий поступок очень мала, минимум десять за такое надо давать.
mihaluch
mihaluch
06 января в 20:17
Кто прав кто виноват кто их разберёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 января в 20:16
По хамски Гурам поступил - однозначно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 января в 20:06
У каждого своё мнение...
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