Тетрашвили: «В ситуации с Шиманьски пострадавшим оказался только я»

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили объяснил, почему не извинился перед игроком «Динамо» Себастьяном Шиманьски, которому во время матча РПЛ наступил на ногу шипами.
В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал?
Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули.
А что значит спровоцировал? Обыграл тебя игрок, ты его грубо сзади сбиваешь, подходишь к судье и говоришь ему, что он провокатор, спровоцировал когда обыграл. А ещё лучше перед стадионом игроков соперников вылавливать, а потом оправдываться, мол они сами провокаторы на матч приехали. Одним словом бред от Тетрашвили.
В тех эпизодах симуляции не было, так, что сами виноваты. А дисквалификация на четыре матча за такой мерзкий поступок очень мала, минимум десять за такое надо давать.
А что значит спровоцировал? Обыграл тебя игрок, ты его грубо сзади сбиваешь, подходишь к судье и говоришь ему, что он провокатор, спровоцировал когда обыграл. А ещё лучше перед стадионом игроков соперников вылавливать, а потом оправдываться, мол они сами провокаторы на матч приехали. Одним словом бред от Тетрашвили.
В тех эпизодах симуляции не было, так, что сами виноваты. А дисквалификация на четыре матча за такой мерзкий поступок очень мала, минимум десять за такое надо давать.