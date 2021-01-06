Тетрашвили: «В ситуации с Шиманьски пострадавшим оказался только я»

Защитник «Тамбова» объяснил, почему не извинился перед игроком «Динамо» , которому во время матча РПЛ наступил на ногу шипами.

В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал?

Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули.