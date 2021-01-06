Быстров: «Иван Игнатьев должен думать только о футболе»

Бывший «Краснодара» раскритиковал нападающего «Рубина» за то, что он танцевал на пляже с бутылкой пива во время отпуска. Через некоторое время после публикации футболист удалил данное видео из своего аккаунта.

Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он видимо думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее.

Учитывая то, как он ведет себя и как он проводит сезон, он скоро никому не нужен будет. Вот на этом все и закончится.