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Быстров: «Иван Игнатьев должен думать только о футболе»

06 января 2021, 17:57

Бывший «Краснодара» Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева за то, что он танцевал на пляже с бутылкой пива во время отпуска. Через некоторое время после публикации футболист удалил данное видео из своего аккаунта.

Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он видимо думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее.

Учитывая то, как он ведет себя и как он проводит сезон, он скоро никому не нужен будет. Вот на этом все и закончится.

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112910415
112910415
22 января в 18:48
видать, некому дать мудрые советы ...
Беспределов
Беспределов
06 января в 23:30
Беспредельщиком становится
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ mars6791 (раскрыть)
06 января в 20:13
Все верно! Думаю , что у Слуцкого скоро терпение лопнет, если уже не лопнуло. И пойдет Ваня по тропинке , протоптанной Базелюком, Соловьевым..........
mars6791
mars6791
06 января в 19:54
С ним все ясно. Молодец Краснодар, главное определить момент, вовремя избавится. А слова Слуцкого звучат , как издевательства - самый тлантливый футболист России, - тьфу.
mars6791
mars6791 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 января в 19:50
Смотря с какой стороны посмотреть - если с футбольной, то логичней был бы ,,, в руках, олицетворение фразы "Ложил я на футбол, с прибором".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 января в 19:43
Какой нафик футбол, если жизнь уже удалась!
ABir
ABir
06 января в 19:36
До ящиков с шампанским в ресторане Монте Карло ему ещё расти и расти
Leha-ha50
Leha-ha50
06 января в 19:35
Уж лучше бутылку пива в руках держать , снимаясь на видео, чем.......ну вы поняли.
berda2003
berda2003
06 января в 18:56
плахой пример бревна заразителен - хорошо, хоть не 74л...
За адекватность
За адекватность
06 января в 18:43
Если заняться плагиатом ( надеюсь придумавший на меня сильно не обидится), то получится примерно:" Иван! Это Володька! Ты там завязывай на морях пиво хлестать да танцульки устраивать. Когда о футболе думать будешь?"
cska vperiod
cska vperiod
06 января в 18:38
Этот 14ок быстров оправдывает дзюбину дрочку но сурово критикует танец с бутылкой пива.
sv_1969
sv_1969
06 января в 18:28
Борец за нравственность заговорил.
Legend 6
Legend 6 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 января в 18:16
Что плохого в этом видео?
mihaluch
mihaluch
06 января в 18:16
Не только на поле надо о п...де думать.
Legend 6
Legend 6
06 января в 18:16
Я угораю от двойных стандартов господина Быстрова.🤣
Вот как он отреагировал на хоум видео с Дзюбой: "Дзюбе не нужно было реабилитироваться, он играл в футбол. Вне поля каждый вправе воспринимать по-своему. Я смотрю на то, что он делает на поле, а не за его пределами."

Другими словами Дзюбе трясти голыми яйцами дома можно, а Игнатьеву одетыми нет🤣 вот кретин...
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
06 января в 18:10
Зачем выкладывать такое видео)?! Вот в чём вопрос...
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
06 января в 18:10
А может их там и нет , и цели нет , или цена мозгов и цели соответствует цене бутылки.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 января в 18:05
Скоро трансферная стоимость Игнатьева после подобных танцев будет соответствовать стоимости содержимого его руки во время танца. Нет, ну понятно, в 22 года кто какую дурь не творил, но неужели некому Ивану мозги на место поставить, даже путем пробивания лещей и профилактических зуботычин.
Q-J-G
Q-J-G
06 января в 18:04
Возможно, танцуя с бутылкой, ему лучше думается о футболе)
shlomo
shlomo
06 января в 18:01
Лавры Дзюбы теперь никому покоя давать не будут...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 января в 17:58
Как и Дзюба
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