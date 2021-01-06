Быстров: «Иван Игнатьев должен думать только о футболе»

Бывший «Краснодара» Владимир Быстров раскритиковал нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева за то, что он танцевал на пляже с бутылкой пива во время отпуска. Через некоторое время после публикации футболист удалил данное видео из своего аккаунта.
Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он видимо думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее.
Учитывая то, как он ведет себя и как он проводит сезон, он скоро никому не нужен будет. Вот на этом все и закончится.
Вот как он отреагировал на хоум видео с Дзюбой: "Дзюбе не нужно было реабилитироваться, он играл в футбол. Вне поля каждый вправе воспринимать по-своему. Я смотрю на то, что он делает на поле, а не за его пределами."
Другими словами Дзюбе трясти голыми яйцами дома можно, а Игнатьеву одетыми нет🤣 вот кретин...
Вот как он отреагировал на хоум видео с Дзюбой: "Дзюбе не нужно было реабилитироваться, он играл в футбол. Вне поля каждый вправе воспринимать по-своему. Я смотрю на то, что он делает на поле, а не за его пределами."
Другими словами Дзюбе трясти голыми яйцами дома можно, а Игнатьеву одетыми нет🤣 вот кретин...