Чанов: «Джанаев заиграл надёжнее, пройдя несколько кругов вратарского ада»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поддержал голкипера «Сочи» .

Считаю, что он может стать основным в сборной России на Евро-2020. Шансы есть, но нужна стабильность. Для вратаря это очень важно. Почему, например, в сборную осенью взяли Сафонова, а не Максименко? Оба восходящие звезды, примерно одного возраста. Но на том этапе Матвей допускал меньше ошибок, играл стабильнее, поэтому и был вызван. Так же и с Евро — кто весной выступит наиболее стабильно, тот и выйдет в основе. У Сослана есть шансы, потому что, пройдя несколько кругов вратарского ада, он заиграл надежнее.