ГлавнаяНовости

Чанов: «Джанаев заиграл надёжнее, пройдя несколько кругов вратарского ада»

06 января 2021, 23:32

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поддержал голкипера «Сочи» Сослана Джанаева.

Считаю, что он может стать основным в сборной России на Евро-2020. Шансы есть, но нужна стабильность. Для вратаря это очень важно. Почему, например, в сборную осенью взяли Сафонова, а не Максименко? Оба восходящие звезды, примерно одного возраста. Но на том этапе Матвей допускал меньше ошибок, играл стабильнее, поэтому и был вызван. Так же и с Евро — кто весной выступит наиболее стабильно, тот и выйдет в основе. У Сослана есть шансы, потому что, пройдя несколько кругов вратарского ада, он заиграл надежнее.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Сегодня, 21:34 Комментарии7
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Сегодня, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Сегодня, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Сегодня, 20:29 Комментарии9
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Сегодня, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Сегодня, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
07 января в 05:24
Слишком много желающих на пост номер один.
sv_1969
sv_1969
07 января в 01:03
У нас есть нас ледник вратарских традиций российских-Гильерме))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 00:51
Может в сборной ещё поиграет!
Cat01
Cat01
07 января в 00:37
Весна покажет кто сильней
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 00:02
...Так же и с Евро — кто весной выступит наиболее стабильно, тот и выйдет в основе..

Для Черчесова не так важно, кто и как выступит стабильно... У него свои критерии отбора в основу, о которых знает только он сам...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 января в 23:35
К старости заматерел...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100