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FA оштрафовала тренера «Вулверхэмптона» Санту за критику арбитра

07 января 2021, 09:09

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, который подверг критике арбитра Ли Мэйсона.

Санту заявил, что Мэйсон, работавший на матче 14-го тура АПЛ с «Бернли» (1:2), не соответствует уровню АПЛ и не способен держать игроков под контролем.

В результате, Санту получил штраф в 25 тысяч фунтов, также ему было вынесено устное предупреждение.

В дальнейшем Санту признал, что его заявления являются недопустимыми.

Недавно игрокам «Вулверхэмптона» запретили ходить в супермаркеты.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
07 января в 09:33
Уже слово сказать нельзя, скоро арбитрам дадут статус неприкасаемых.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
07 января в 09:23
Штрафовать Санту на Рождество, это кощунство)
beefs
beefs
07 января в 09:10
вот это по нашему...
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