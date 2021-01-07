FA оштрафовала тренера «Вулверхэмптона» Санту за критику арбитра

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, который подверг критике арбитра Ли Мэйсона.
Санту заявил, что Мэйсон, работавший на матче 14-го тура АПЛ с «Бернли» (1:2), не соответствует уровню АПЛ и не способен держать игроков под контролем.
В результате, Санту получил штраф в 25 тысяч фунтов, также ему было вынесено устное предупреждение.
В дальнейшем Санту признал, что его заявления являются недопустимыми.
Недавно игрокам «Вулверхэмптона» запретили ходить в супермаркеты.