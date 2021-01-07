FA оштрафовала тренера «Вулверхэмптона» Санту за критику арбитра

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07 января 2021, 09:09

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Вулверхэмптона» , который подверг критике арбитра Ли Мэйсона.

Санту заявил, что Мэйсон, работавший на матче 14-го тура АПЛ с «Бернли» (1:2), не соответствует уровню АПЛ и не способен держать игроков под контролем.

В результате, Санту получил штраф в 25 тысяч фунтов, также ему было вынесено устное предупреждение.

В дальнейшем Санту признал, что его заявления являются недопустимыми.

Недавно игрокам «Вулверхэмптона» запретили ходить в супермаркеты.