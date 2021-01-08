«Тамбов» примет решение о снятии с чемпионата до конца января

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что у клуба есть время до конца января, чтобы решить вопрос с долгами по зарплате перед игроками и дальнейшим финансированием команды.
Есть вариант прекратить уголовное дело [по факту невыплаты зарплаты игрокам] в течение двух месяцев и продолжать работать. Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать.
Мы планируем первый сбор в Крымске, 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет — значит будем сниматься. Раз мы собираем команду, значит на что-то рассчитываем. Пока трудно сказать, что будет дальше.
Теперь вот Тамбов.
Нужно принимать какие- то меры.
Скорее всего, уменьшить зарплату нашим паспортистам, чтобы отрабатывали ее по полной и клубам было не разорительно.
Хороших легов это не коснется, иначе их просто не заманишь в Россию...
Теперь вот Тамбов.
Нужно принимать какие- то меры.
Скорее всего, уменьшить зарплату нашим паспортистам, чтобы отрабатывали ее по полной и клубам было не разорительно.
Хороших легов это не коснется, иначе их просто не заманишь в Россию...