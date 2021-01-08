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«Тамбов» примет решение о снятии с чемпионата до конца января

08 января 2021, 17:35

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что у клуба есть время до конца января, чтобы решить вопрос с долгами по зарплате перед игроками и дальнейшим финансированием команды.

Есть вариант прекратить уголовное дело [по факту невыплаты зарплаты игрокам] в течение двух месяцев и продолжать работать. Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать.

Мы планируем первый сбор в Крымске, 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет — значит будем сниматься. Раз мы собираем команду, значит на что-то рассчитываем. Пока трудно сказать, что будет дальше.

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112910415
24 января в 17:54
вопрос-то политический ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 января в 15:51, ред.
Без стадиона и крепкого финансирования , что суваться то ......??? Играй спокойно в ФНЛ и спи спокойно.
Просто не прилично все это смотрится со стороны Тамбова. Не прилично....мягко сказано...).
Олег Моршанский
Олег Моршанский
10 января в 09:54
Футбол - это зеркальное отражение общества. Ребята достойно вышли из ФНЛ, достойно отыграли прошлый сезон в РПЛ. Только вот для распила денег клуб оказался неудобным для наших футбольных функционеров, так как нет больших денег у клуба, вот и не нужен он оказался. У нас и во всём спорте сейчас одно сплошное разочарование, потому что от спорта уже ничего святого не осталось. Тфу
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 января в 22:09
Прочитал. Прочитал еще раз. Один вопрос, что за должность "генеральный директор"?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
08 января в 19:50
Обещал федун, а снимается Тамбов?
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 января в 19:40
Если бы все клубы финасировались строго из бюджета, тогда бы это предложение было приемлемо.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 января в 19:04
Давно пора принять это решение за них.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
08 января в 18:38
Всех в топку, задолбали уже, честно сказать. Пожалуйста, нойте сколько влезет, но хватит, сука, доить региональный бюджет.
Нет денег, играйте в ЛФЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 18:17
А еще ведут разговоры о расширении лиги. Нынешние 16 команд путних не набрать, уже сколько команд РПЛ погибло. Тосно, Амкар, Анжи еле живые, Химки на ладан дышат.
Теперь вот Тамбов.
Нужно принимать какие- то меры.
Скорее всего, уменьшить зарплату нашим паспортистам, чтобы отрабатывали ее по полной и клубам было не разорительно.
Хороших легов это не коснется, иначе их просто не заманишь в Россию...
ДСА
ДСА
08 января в 18:10
Нечего и мучаться, лучше денег сэкономить.
mihaluch
mihaluch
08 января в 18:10
Конечно лучше будет если команда доиграет сезон.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 17:56
Не хотелось бы!
beefs
beefs
08 января в 17:47
очень печальная весть...
drug01
drug01
08 января в 17:42
Будем ждать результат
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