«Барселона» продолжает интересоваться Вейналдумом

Руководство «Барселоны» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдуму.
Контракт 30-летнего игрока с «красными» истекает летом этого года. В текущем сезоне на счету голландца 17 матчей и 1 гол в АПЛ. Ранее слухи связывали хавбека с «Интером».
Если вы действительно болеете за Барселону, то приход игрока уровня и возможностей Вейналдума, бесплатно - это просто подарок для Барселоны. Мне кажется вы всё ещё живёте в мире где у Барсы нет финансовых проблем, и они могут покупать игроков по 100+ лимонов и привлекать топ-игроков одним своим брэндом... Сейчас у сине-гранатовых нет ни средств на топ-трансферы, ни возможности привлекать лучших в мире игроков... Фанатам Барселоны нужно помнить о новой реальности - в клубе проблемы, денег особо нет, а усиливаться можно либо свободными агентами либо дешёвыми молодыми игроками. Говорить в такой ситуации, что Джинни не нужен?? С другой стороны, всё же велик шанс что он продлит контракт, так что ваше пожелание сбудется =))
Если вы действительно болеете за Барселону, то приход игрока уровня и возможностей Вейналдума, бесплатно - это просто подарок для Барселоны. Мне кажется вы всё ещё живёте в мире где у Барсы нет финансовых проблем, и они могут покупать игроков по 100+ лимонов и привлекать топ-игроков одним своим брэндом... Сейчас у сине-гранатовых нет ни средств на топ-трансферы, ни возможности привлекать лучших в мире игроков... Фанатам Барселоны нужно помнить о новой реальности - в клубе проблемы, денег особо нет, а усиливаться можно либо свободными агентами либо дешёвыми молодыми игроками. Говорить в такой ситуации, что Джинни не нужен?? С другой стороны, всё же велик шанс что он продлит контракт, так что ваше пожелание сбудется =))