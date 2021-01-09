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«Барселона» продолжает интересоваться Вейналдумом

09 января 2021, 13:06

Руководство «Барселоны» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдуму.

Контракт 30-летнего игрока с «красными» истекает летом этого года. В текущем сезоне на счету голландца 17 матчей и 1 гол в АПЛ. Ранее слухи связывали хавбека с «Интером».

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
09 января в 16:22
На ваш взгляд Барселоне нужны "пешеходы-импровизаторы"?? (раз Вейналдум просто "бегунок") А кто в Барселоне "рояль таскает"?? Пьянич/Бускетс/Де Йонг??
Если вы действительно болеете за Барселону, то приход игрока уровня и возможностей Вейналдума, бесплатно - это просто подарок для Барселоны. Мне кажется вы всё ещё живёте в мире где у Барсы нет финансовых проблем, и они могут покупать игроков по 100+ лимонов и привлекать топ-игроков одним своим брэндом... Сейчас у сине-гранатовых нет ни средств на топ-трансферы, ни возможности привлекать лучших в мире игроков... Фанатам Барселоны нужно помнить о новой реальности - в клубе проблемы, денег особо нет, а усиливаться можно либо свободными агентами либо дешёвыми молодыми игроками. Говорить в такой ситуации, что Джинни не нужен?? С другой стороны, всё же велик шанс что он продлит контракт, так что ваше пожелание сбудется =))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
09 января в 15:50
надо брать,гол в ворота Виллы забил,ну и что что там 13 летний кипер стоял. ахаха!
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 13:47
Сколько помню команда карлика интересуется Вейналдумом, ему скоро уже на пенсию а всё ещё интересуются.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 января в 13:16
Пусть с Месси разберется, для начала.
1bear
1bear
09 января в 13:08
ветеран не нужен
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