Шайбеков: «Проходим медкомиссию в Москве, потом вылетаем в Турцию»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата.

Проходим медкомиссию в Москве, потом вылетаем в Турцию, там запланировано два сбора, контрольные игры. Мы раньше летали на Кипр, но он был закрыт. Не стали ждать, рисковать и с Турцией договорились. Потом возвращаемся в Уфу, у нас кубковый матч с «Уралом», играем с ними, потом два выезда – «Химки» и тот же «Урал».

Повлиял ли COVID-19? Да нет, не повлиял, просто мы пять-шесть лет ездили на Кипр, но из-за ковида возвращаемся в Турцию, где лет пять-шесть не были. Если только в этом ковид повлиял.