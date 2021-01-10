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Шайбеков: «Проходим медкомиссию в Москве, потом вылетаем в Турцию»

10 января 2021, 15:20

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата.

Проходим медкомиссию в Москве, потом вылетаем в Турцию, там запланировано два сбора, контрольные игры. Мы раньше летали на Кипр, но он был закрыт. Не стали ждать, рисковать и с Турцией договорились. Потом возвращаемся в Уфу, у нас кубковый матч с «Уралом», играем с ними, потом два выезда – «Химки» и тот же «Урал».

Повлиял ли COVID-19? Да нет, не повлиял, просто мы пять-шесть лет ездили на Кипр, но из-за ковида возвращаемся в Турцию, где лет пять-шесть не были. Если только в этом ковид повлиял.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 16:04
Удачных сборов!
ДСА
ДСА
10 января в 15:20
Деньги у клуба есть, вылететь не должны.
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