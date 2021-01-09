«Крылья Советов» и «Ахмат» отправились на сборы в Турцию

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09 января 2021, 13:23

«Крылья Советов» отправились на сборы в Турцию.

Самарский клуб проведет три сбора в Турции. Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. В рамках сборов запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты проведения матчей будут сообщены позднее.

Вместе с «Крыльями Советов» на сборы также отправился «Ахмат».

«Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей. 19 января грозненцы сыграют с «Арберией» (Косово), 28 января — с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».