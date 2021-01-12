«Милан» увеличил отрыв от «Интера» и «Ромы». Итоги 17-го тура Серии А

Завершились все матчи 17-го тура чемпионата Италии.
«Рома» — «Интер» 2:2
Голы: Пеллегрини Лоренцо 17, Манчини Джанлука 86 — Шкриньяр Милан 56, Хакими Ашраф 63
«Милан» — «Торино» 2:0
Голы: Леау Рафаэл 25, Кессье Франк 36 (пенальти)
«Ювентус» — «Сассуоло» 3:1
Голы: Данило 50, Рэмзи Аарон 82, Роналду Криштиану 90+2 — Дефрель Грегуар 58
«Удинезе» — «Наполи» 1:2
Голы: Лазанья Кевин 27 — Инсинье Лоренцо 15 (пенальти), Бакайоко Тьему 90
«Беневенто» — «Аталанта» 1:4
Голы: Сау Марко 50 — Иличич Йосип 30, Толой Рафаэль 69, Сапата Дуван 71, Муриэль Луис 86
«Дженоа» — «Болонья» 2:0
Голы: Зайц Миха 44, Дестро Маттиа 55
«Парма» — «Лацио» 0:2
Голы: Альберто Луис 55, Кайседо Фелипе 67
«Верона» — «Кротоне» 2:1
Голы: Калинич Никола 16, Димарко Федерико 25 — Мессиас Жуниор 55
«Фиорентина» — «Кальяри» 1:0
Гол: Влахович Душан 72
«Специа» — «Сампдория» 2:1
Голы: Терци Клаудио 20, Н'Дзола Мбала 60 (пенальти) — Кандрева Антонио 2
«Наполи» там же, где и ожидаешь его увидеть, а вот «Лацио» явно входит в кризис и ни на что не собирается претендовать. «Аталанта» уже не такая сумасшедшая и обещает остаться лишь темной лошадкой чемпионата, но не более.
«Наполи» там же, где и ожидаешь его увидеть, а вот «Лацио» явно входит в кризис и ни на что не собирается претендовать. «Аталанта» уже не такая сумасшедшая и обещает остаться лишь темной лошадкой чемпионата, но не более.