ГлавнаяНовости

«Барселона» сократила отставание от «Реала». Итоги 18-го тура Примеры

12 января 2021, 01:17

Завершился 18-й тур чемпионата Испании. Напомним, матч «Атлетико» — «Атлетик» был перенесён из-за снегопада.

«Гранада» — «Барселона» 0:4
Голы: Гризманн Антуан 12, Месси Лионель 35, Месси Лионель 42, Гризманн Антуан 63

«Осасуна» — «Реал» 0:0

«Сельта» — «Вильярреал» 0:4
Голы: Морено Жерар 5, Гомес Мойзес 14, Парехо Даниэль 19, Ниньо Фернандо 31

«Севилья» — «Реал Сосьедад» 3:2
Голы: Эн-Несери Юссеф 4, Эн-Несери Юссеф 7, Эн-Несери Юссеф 46 — Диего 5 (автогол), Исак Александер 14

«Леванте» — «Эйбар» 2:1
Голы: Мелеро 65, Моралес Хосе Луис 76 — Инуи Такаси 51

«Кадис» — «Алавес» 3:1
Голы: Алекс 15, Лозано Энтони 56, Негредо Альваро 68 — Хоселу 23 (пенальти)

«Вальядолид» — «Валенсия» 0:1
Гол: Солер Карлос 76

«Эльче» — «Хетафе» 1:3
Голы: Гути 4 — Кукурелья Марк 39, Хайме Мата 69, Родригес Анхель 86 (пенальти)

«Уэска» — «Бетис» 0:2
Голы: Манди Айсса 78, Санабрия Антонио 90+

Все новости
«Ростов» обыграл «Марбелью» в товарищеском матче
Вчера, 15:33 Комментарии6
ЦСКА разгромил «Мурсию» в товарищеском матче
Вчера, 15:01 Комментарии23
«Зенит» обыграл «Урал» в товарищеском матче
27 января Комментарии11
«Атлетико» продолжает уверенно лидировать. Итоги 20-го тура Примеры
26 января Комментарии12
Очередные победы лидеров. Итоги 21-го тура Лиги 1
25 января Комментарии9
«Милан» продолжает лидировать. Итоги 19-го тура Серии А
25 января Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
soccertesttutanota
soccertesttutanota
12 января в 02:23
test4
1bear
1bear
12 января в 01:59
Реал чемпионом не станет,пусть лучше Атлетико
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100