«Барселона» сократила отставание от «Реала». Итоги 18-го тура Примеры

Завершился 18-й тур чемпионата Испании. Напомним, матч «Атлетико» — «Атлетик» был перенесён из-за снегопада.
«Гранада» — «Барселона» 0:4
Голы: Гризманн Антуан 12, Месси Лионель 35, Месси Лионель 42, Гризманн Антуан 63
«Осасуна» — «Реал» 0:0
«Сельта» — «Вильярреал» 0:4
Голы: Морено Жерар 5, Гомес Мойзес 14, Парехо Даниэль 19, Ниньо Фернандо 31
«Севилья» — «Реал Сосьедад» 3:2
Голы: Эн-Несери Юссеф 4, Эн-Несери Юссеф 7, Эн-Несери Юссеф 46 — Диего 5 (автогол), Исак Александер 14
«Леванте» — «Эйбар» 2:1
Голы: Мелеро 65, Моралес Хосе Луис 76 — Инуи Такаси 51
«Кадис» — «Алавес» 3:1
Голы: Алекс 15, Лозано Энтони 56, Негредо Альваро 68 — Хоселу 23 (пенальти)
«Вальядолид» — «Валенсия» 0:1
Гол: Солер Карлос 76
«Эльче» — «Хетафе» 1:3
Голы: Гути 4 — Кукурелья Марк 39, Хайме Мата 69, Родригес Анхель 86 (пенальти)
«Уэска» — «Бетис» 0:2
Голы: Манди Айсса 78, Санабрия Антонио 90+