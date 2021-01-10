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Камбэк «Лиона» и первая победа ПСЖ при Почеттино. Итоги 19-го тура Лиги 1

10 января 2021, 01:01

Закончились все матчи 19-го тура Лиги 1.

«Бордо» — «Лорьян» 2:1
Голы: Уден Реми 13, Уден Реми 43 — Моффи Теремас 23

«Дижон» — «Марсель» 0:0

«Ланс» — «Страсбур» 0:1
Гол: Диалло Хабибу 21

«Метц» — «Ницца» 1:1
Голы: Бойе Джон 79 — Гуири Амин 18 (пенальти)

«Монако» — «Анже» 3:0
Голы: Марипан Гильермо 40, Фолланд Кевин 72, Йоветич Стеван 81

«Монпелье» — «Нант» 1:1
Голы: Ойонго Амбруаз 6 — Луза Имран 51

«Ним» — «Лилль» 0:1
Гол: Йилмаз Бурак 29

«Пари Сен-Жермен» — «Брест» 3:0
Голы: Кин Моизе 16, Икарди Мауро 81, Сарабия Пабло 83

«Реймс» — «Сент-Этьен» 3:1
Голы: Диа Булайе 12 (пенальти), Диа Булайе 37, Кафаро Матье 58 — Аби Шарлес 72

«Ренн» — «Лион» 2:2
Голы: Гренье Клеман 20, Буриго Бенжамен 55 — Депай Мемфис 79, Денайе Джейсон 83

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 08:14
Мало кого псж интересует.
beefs
beefs
10 января в 08:00
Все становиться на свои места...
Mangur
Mangur
10 января в 05:46
Любопытные результаты тура
Василий 50
Василий 50
10 января в 05:34
ПСЖ выйдет на пик к ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 января в 02:40
Монако потихонечку набирает ход. Это радует.
Брулин
Брулин
10 января в 01:50
Тухель намекал, что Неймар может восстановиться ещё до новогоднего перерыва, а он до сих пор даже с командой не тренируется.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 01:24, ред.
Будем надеяться, что в ПСЖ - Маурисио Почеттино "прервёт" печальную для него статистику и докажет всем и себе в том числе, что отсутствие футбольных трофеев в качестве главного тренера - это всего лишь - досадное недоразумение...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 01:03
С почином тренера псж
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