Камбэк «Лиона» и первая победа ПСЖ при Почеттино. Итоги 19-го тура Лиги 1

Закончились все матчи 19-го тура Лиги 1.
«Бордо» — «Лорьян» 2:1
Голы: Уден Реми 13, Уден Реми 43 — Моффи Теремас 23
«Дижон» — «Марсель» 0:0
«Ланс» — «Страсбур» 0:1
Гол: Диалло Хабибу 21
«Метц» — «Ницца» 1:1
Голы: Бойе Джон 79 — Гуири Амин 18 (пенальти)
«Монако» — «Анже» 3:0
Голы: Марипан Гильермо 40, Фолланд Кевин 72, Йоветич Стеван 81
«Монпелье» — «Нант» 1:1
Голы: Ойонго Амбруаз 6 — Луза Имран 51
«Ним» — «Лилль» 0:1
Гол: Йилмаз Бурак 29
«Пари Сен-Жермен» — «Брест» 3:0
Голы: Кин Моизе 16, Икарди Мауро 81, Сарабия Пабло 83
«Реймс» — «Сент-Этьен» 3:1
Голы: Диа Булайе 12 (пенальти), Диа Булайе 37, Кафаро Матье 58 — Аби Шарлес 72
«Ренн» — «Лион» 2:2
Голы: Гренье Клеман 20, Буриго Бенжамен 55 — Депай Мемфис 79, Денайе Джейсон 83
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.