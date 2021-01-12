ГлавнаяНовости

Это'О: «Думаю, Фати — тот, кто примет эстафету от Месси в „Барселоне“»

12 января 2021, 07:36

Экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О в интервью Sport Bible ответил на вопрос о том, кто станет ведущим игроком «сине-гранатовых» после ухода Лионеля Месси.

Я думаю, что Фати — тот самый человек. Он уже делает потрясающие вещи на поле. Так что я считаю, что клуб должен холить и лелеять его. Будем надеяться, что он тот игрок, который примет эстафету от Месси.

В этом сезоне 18-летний футболист установил рекорд в Лиге чемпионов и побил достижение Рауля, став самым юным автором гола в истории Эль Класико.

Все новости
Агент Данило опроверг информацию об успешном медосмотре для ЦСКА
Сегодня, 00:23 Комментарии3
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии3
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии13
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
12 января в 08:21
Лишь бы травмы не замучили
Van Vanovich
Van Vanovich
12 января в 08:09
Да делает невероятные вещи и хладнокровно для такого юного возраста. Главное, чтобы не перегорел
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 07:54
Еще слишком рано об этом говорить.
cska vperiod
cska vperiod
12 января в 07:50
Фати никогда не будет месси ибо карликом никто не хочет быть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 07:40
Согласен с ним,это будет Фати
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100