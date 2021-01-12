Это'О: «Думаю, Фати — тот, кто примет эстафету от Месси в „Барселоне“»

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12 января 2021, 07:36

Экс-нападающий «Барселоны» в интервью Sport Bible ответил на вопрос о том, кто станет ведущим игроком «сине-гранатовых» после ухода .

Я думаю, что Фати — тот самый человек. Он уже делает потрясающие вещи на поле. Так что я считаю, что клуб должен холить и лелеять его. Будем надеяться, что он тот игрок, который примет эстафету от Месси.

В этом сезоне 18-летний футболист установил рекорд в Лиге чемпионов и побил достижение Рауля, став самым юным автором гола в истории Эль Класико.