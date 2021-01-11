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Пиоли сообщил, что Ибрагимович примет участие в матче с «Торино»

11 января 2021, 21:09
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подтвердил, что форвард команды Златан Ибрагимович сыграет в завтрашнем матче против «Торино» в Кубке Италии.

Для нашего менталитета и желания мы должны стараться выиграть каждый матч. Мы молоды, клуб престижный. Наша цель — продвигаться вперед. Мы встретимся с решительным соперником.

Ибра? Это будет важный матч для него. Главное — преодолеть мышечную проблему.

Он должен входить в ритм и провести несколько минут на поле.

Напомним, что 39-летний швед восстанавливался от мышечной травмы.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
11 января в 22:48
Вот и я про невероятное!Дадут лидерам отдохнуть а потом спасай Ибра!
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
11 января в 22:45
Если что-то пойдёт не так, то - да, но это же как надо будет постараться, чтобы в домашнем матче с Торино, у лидера Серии А в матче с аутсайдером Серии А, что-то пошло не так, чтобы без Златана было не обойтись, и ещё немного не поберечь его здоровья) Хотя, в матчах за Кубок, иногда бывает и очевидное-невероятное)
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
11 января в 22:27
Ну я думаю если что-то пойдёт не так то Златан не помешает на поле!
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 22:15
Он должен входить в ритм и провести несколько минут на поле.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226400/pioli-stefano-ibragimovich-zlatan

Ради нескольких минут, стоит ли выходить на поле... Было бы здоровья, а в ритм Златан "войдёт" когда будет надо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 21:51, ред.
Златан восстановился, но находится не в оптимальной форме. Медицинская комиссия разрешила ему находится на поле не более получаса. Надеюсь за это время увидим от него какое-нибудь результативное действие. Всячески отгоняю от себя мысли, что время хоть-как то властно над этим футболистом. Люди с такой потрясающей харизмой должны как можно больше оставаться в строю.
Juventus CR7
Juventus CR7
11 января в 21:33
Давай Король покажи себя во всю!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
11 января в 21:32
Для Милана и его болельщиков - это очень позитивная новость. Шансы Милана сразу возрастают на порядок. Когда Златан в строю - это уже совсем другая команда. Он и сам забьет и если надо, отдаст, да и в защите при стандартах очень неплох. Так что Милан в этой встрече - явный фаворит.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 января в 21:30
С ним то увереннее! Это жЫ зверь)))
R0100V
R0100V
11 января в 21:15, ред.
Ждёмс кудесника
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 21:09
И без него бы обыграли
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