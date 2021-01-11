Пиоли сообщил, что Ибрагимович примет участие в матче с «Торино»

Главный тренер «Милана» подтвердил, что форвард команды сыграет в завтрашнем матче против «Торино» в Кубке Италии.

Для нашего менталитета и желания мы должны стараться выиграть каждый матч. Мы молоды, клуб престижный. Наша цель — продвигаться вперед. Мы встретимся с решительным соперником.

Ибра? Это будет важный матч для него. Главное — преодолеть мышечную проблему.

Он должен входить в ритм и провести несколько минут на поле.