Пиоли сообщил, что Ибрагимович примет участие в матче с «Торино»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подтвердил, что форвард команды Златан Ибрагимович сыграет в завтрашнем матче против «Торино» в Кубке Италии.
Для нашего менталитета и желания мы должны стараться выиграть каждый матч. Мы молоды, клуб престижный. Наша цель — продвигаться вперед. Мы встретимся с решительным соперником.
Ибра? Это будет важный матч для него. Главное — преодолеть мышечную проблему.
Он должен входить в ритм и провести несколько минут на поле.
Напомним, что 39-летний швед восстанавливался от мышечной травмы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226400/pioli-stefano-ibragimovich-zlatan
Ради нескольких минут, стоит ли выходить на поле... Было бы здоровья, а в ритм Златан "войдёт" когда будет надо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226400/pioli-stefano-ibragimovich-zlatan
Ради нескольких минут, стоит ли выходить на поле... Было бы здоровья, а в ритм Златан "войдёт" когда будет надо.
Всем здоровья.
Всем здоровья.