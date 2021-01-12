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Левандовски: «Клопп был „плохим“ учителем в хорошем смысле этого слова»

12 января 2021, 02:40

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о своём бывшем наставнике Юргене Клоппе, под руководством которого он выступал за дортмундскую «Боруссию».

Юрген был для меня не только как второй отец. Он также был как «плохой» учитель. «Плохой» в хорошем смысле этого слова.

Позвольте мне объяснить. Вспомните школьные времена. Какого учителя вы запомнили лучше всего? Не того, кто облегчал вам жизнь и ничего от вас не ждал, а того, кто был строг с вами, кто оказывал на вас давление и делал всё, чтобы добиться от вас лучших результатов. Такой учитель делал вас лучше, верно? Юрген был именно таким.

Его не удовлетворяли ваши «четвёрки». Юргену были нужны отличники. И он хотел этого не для себя, а ради вас.

Он очень многому меня научил. Прибыв в Дортмунд, я хотел всё делать быстро – например, обрабатывать сильные передачи одним касанием. Юрген объяснил, что надо быть спокойнее и делать два касания, если нужно. Это было абсолютно противоестественно для меня, но вскоре я стал забивать чаще.

Когда я усвоил урок, он сказал мне снова работать быстрее. Одно касание. Бах! Гол. Он замедлил меня для того, чтобы ускорить. Звучит просто, но это было гениально.

В минувшем туре Бундеслиги Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера, установленный 52 года назад.

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Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
12 января в 12:15
Зидан тоже любит отличников, но готовых отличников.
25процентный клоун
25процентный клоун
12 января в 10:14
Дзюба: Семак был плохим тренером, в прямом смысле слова
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января в 05:35
Два мастера своего дела
mangox22
mangox22
12 января в 03:07
вбил в него истину
beefs
beefs
12 января в 02:56
Клопп это глыба...
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