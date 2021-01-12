Бускетс: «„Барселона“ стала играть намного увереннее. Команда окрепла»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре команды в этом сезоне.
На данный момент команда стала крепче, мы стали играть намного увереннее. Продолжаем создавать моменты в атаке, но теперь приходят и голы. Так становится проще. Надеюсь, этот рост будет и дальше.
Также я очень рад и горд тем, что достиг отметки в 600 матчей за клуб. Это удавалось лишь четверым, я очень доволен своей карьерой. Надеюсь принять участие и во многих других играх.
«Барселона» после 18 туров занимает третью строчку в таблице Ла Лиги.
А пока - это похвальба, но что будет завтра никто не предскажет.
А пока - это похвальба, но что будет завтра никто не предскажет.