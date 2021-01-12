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Бускетс: «„Барселона“ стала играть намного увереннее. Команда окрепла»

12 января 2021, 00:30

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

На данный момент команда стала крепче, мы стали играть намного увереннее. Продолжаем создавать моменты в атаке, но теперь приходят и голы. Так становится проще. Надеюсь, этот рост будет и дальше.

Также я очень рад и горд тем, что достиг отметки в 600 матчей за клуб. Это удавалось лишь четверым, я очень доволен своей карьерой. Надеюсь принять участие и во многих других играх.

«Барселона» после 18 туров занимает третью строчку в таблице Ла Лиги.

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galem72
galem72
12 января в 10:53
Спасение Барсы в нещадной чистке состава безо всяких исключений.
Van Vanovich
Van Vanovich
12 января в 08:11, ред.
Главное молодежь наигрывать возможное будущее Барсы - Фати, Педри, Араухо, Мингеса, Дест, Тринкан, Пуч. Пуч, конечно плохо повел себя, Куман его наказал теперь дает шанс исправится. Да будут еще поражения, но в поражениях будет закаляться молодежь...
Leha-ha50
Leha-ha50
12 января в 00:58
Рано пока петь дифирамбы Барселоне. Да , немного получше стали выглядеть, но до уровня своего бывшего еще явно не дотягивают. Да и сам Серхио далек от своих еще недавних кондиций. Команде нужна жесточайшая "ревизия" . Очень много балласта в команде. Ждем выборов , а там и узнаем что ждет команду в ближайшем будущем.
А пока - это похвальба, но что будет завтра никто не предскажет.
Q-J-G
Q-J-G
12 января в 00:49
Нет особого повода делать такие преждевременные заявления, несмотря на убедительную победу в гостях в матче с Гранадой 0:4. победой Атлетик 2:3 в гостях, так как результат матчей, во многом предопределяла игра Месси, который, и в матче с Гранадой, и в матче с Атлетик забил по два мяча в ворота соперника... Игра, результат матчей во многом зависит от того, как играл Месси...!
mihaluch
mihaluch
12 января в 00:48
Барса поправляет своё положение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 00:32
Барса стала хуже
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