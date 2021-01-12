Фердинанд о новичке МЮ Диалло: «Роналду тоже знали только в Португалии»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о новичке «красных дьяволов», 18-летнем форварде Амаде Диалло, купленном у «Аталанты».

Мы только что купили паренька из «Аталанты», и я надеюсь, что он кое-чего достигнет. Если вы посмотрите нарезки с ним и поговорите с людьми из клуба, которые принимали участие в трансфере, то увидите, что потенциально этот парень может стать игроком мирового класса.

Я не хочу оказывать на него давление, сравнивая с Роналду. Но когда мы покупали Роналду, никто о нём не слышал за пределами Португалии. В этом смысле парень кажется похожим на него. И если вы посмотрите нарезки его игры и послушаете то, что о нём говорят, поймёте — если он правильно использует свой талант, весь мир будет в его руках.