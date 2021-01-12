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Фердинанд о новичке МЮ Диалло: «Роналду тоже знали только в Португалии»

12 января 2021, 04:43

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о новичке «красных дьяволов», 18-летнем форварде Амаде Диалло, купленном у «Аталанты».

Мы только что купили паренька из «Аталанты», и я надеюсь, что он кое-чего достигнет. Если вы посмотрите нарезки с ним и поговорите с людьми из клуба, которые принимали участие в трансфере, то увидите, что потенциально этот парень может стать игроком мирового класса.

Я не хочу оказывать на него давление, сравнивая с Роналду. Но когда мы покупали Роналду, никто о нём не слышал за пределами Португалии. В этом смысле парень кажется похожим на него. И если вы посмотрите нарезки его игры и послушаете то, что о нём говорят, поймёте — если он правильно использует свой талант, весь мир будет в его руках.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
12 января в 08:06
Надеюсь он себя покажет, но не сразу
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 06:08
Перспективы конечно есть.
sv_1969
sv_1969
12 января в 05:07
Увидим что за парень
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 января в 04:49
Посмотрим кто услышит
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