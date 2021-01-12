Губерниев — о вакцинации от коронавируса: «Колхоз — дело добровольное»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что руководство РПЛ обсуждало с игроками возможность добровольной вакцинации от коронавируса.

Колхоз — дело добровольное. Вакцинироваться, безусловно, нужно, но решение должны принимать люди, а не начальники.

В нормальном демократическом обществе кто может приказать? Могут предложить, а там уже дело человека, согласиться или нет.