Губерниев — о вакцинации от коронавируса: «Колхоз — дело добровольное»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что руководство РПЛ обсуждало с игроками возможность добровольной вакцинации от коронавируса.
Колхоз — дело добровольное. Вакцинироваться, безусловно, нужно, но решение должны принимать люди, а не начальники.
В нормальном демократическом обществе кто может приказать? Могут предложить, а там уже дело человека, согласиться или нет.
( диФФаного експерта..)
( диФФаного експерта..)
С другой стороны, вирус нужно прижать к ногтю. И вакцина может этому поспособствовать.
Так что дело добровольное, и навязывать его нельзя...
С другой стороны, вирус нужно прижать к ногтю. И вакцина может этому поспособствовать.
Так что дело добровольное, и навязывать его нельзя...