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Губерниев — о вакцинации от коронавируса: «Колхоз — дело добровольное»

12 января 2021, 14:53

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что руководство РПЛ обсуждало с игроками возможность добровольной вакцинации от коронавируса.

Колхоз — дело добровольное. Вакцинироваться, безусловно, нужно, но решение должны принимать люди, а не начальники.

В нормальном демократическом обществе кто может приказать? Могут предложить, а там уже дело человека, согласиться или нет.

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Союзник противников
Союзник противников
12 января в 20:00
В мире хрен знает что происходит,а Губерниев всё упорно мастурбирует на некое несуществующее "нормальное демократическое общество".
ermak6848
ermak6848
12 января в 17:56
болтун колхозный....частное мнение
( диФФаного експерта..)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 16:10
Тут опасения не из за самой прививки, а из за проверенности вакцины. Непонятно людям, что от нее ждать и какие могут быть минусы.
С другой стороны, вирус нужно прижать к ногтю. И вакцина может этому поспособствовать.
Так что дело добровольное, и навязывать его нельзя...
cska1948
cska1948
12 января в 15:43
Когда я был маленьким и тоже ходил в школу... Одним словом: ни нас, детей, ни наших родителей, ни кто и не спрашивал. Просто в классе объявляли, что сейчас, прямо во время урока, будут делать прививку. Весь класс выстраивался гуськом к учительскому столу, где размещалась медсестра и безропотно делали прививку. Прививок было много, всяких разных, но не помню, чтобы кто-то серьёзно после прививки заболел, а уж тем более умер.
За адекватность
За адекватность
12 января в 15:18
Как методично СМИ задают всем вопросы по поводу вакцинации футболистов. Да только пустое это все. Вряд ли на этой теме получится раздуть шкандаль, разве что бурю в стакане. Для СМИ желательно чтобы где-то вакцинация футболистов приобрела, скажем так, добровольно-принудительный характер, да только это вряд ли. В командах полно легионеров, и если условно кто-нибудь из них скажет каким-то западным СМИ, что в клубах РПЛ заставляли вакцинироваться условно под угрозой усадки на скамейку запасных и.т.п., то вот это будет шкандаль реально вселенского масштаба. И клубные чинуши, какие бы они не были прекрасно понимают, что для тех, кто станет причиной подобного скандала это будет хуже смертного приговора. А свои теплые кресла они любят и политику партии чтут. Так что как бы СМИ не старались, везде ответ будет один, примерно " дело добровольное, кто хочет пусть прививается, кто не хочет, его право." Как всегда личное субъективное мнение.
particular
particular
12 января в 15:15
Чел, который заманивает на покерные турниры, правды не скажет, а будет юлить и прикрываться демократией...
Аксинья
Аксинья
12 января в 15:10
Дима, прочитай "Поднятую целину" Шолохова и поймёшь что колхоз это дело добровольно-принудительное...(или колхозник или кулак-враг народа)
Leha-ha50
Leha-ha50
12 января в 15:09
drug01
drug01
12 января в 15:06
У каждого есть свое мнение
ДСА
ДСА
12 января в 15:05
Тут проблема скорее всего в другом: кто-то втихаря переболел, а вакцину переболевшим не делают, и теперь что бы не спалиться выдумывают, что не хотят прививаться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 14:56
Демократия в России - понятие довольно условное. Как говориться, у каждой страны свой путь.
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