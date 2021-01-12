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Олег Иванов: «Пока ни с кем переговоры не веду»

12 января 2021, 14:35

Полузащитник Олег Иванов, который недавно покинул «Ахмат», рассказал о планах на будущее.

Пока ни с кем переговоры не веду. Еще не все клубы из отпуска вышли. Думаю, ясность наступит через неделю-другую.

Был близок к переходу в «Урал»? Не совсем так. Предложение из Екатеринбурга действительно поступило, но узнал о нем уже после закрытия трансферного окна. В тот момент «Ахмат» не хотел меня отпускать. Да и я не горел желанием менять команду. Думал, все наладится. К тому же была цель — обогнать Уциева и стать рекордсменом «Ахмата» по количеству матчей в РПЛ. Чтобы потом над Ризваном подшучивать. Не судьба...

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cska1948
cska1948
12 января в 16:02
Без работы Олег не останется!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 14:51
Надо бы поднапрячься...
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