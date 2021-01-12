Билялетдинов: «Хендрикс — интересная покупка»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал возможный переход полузащитника ПСВ в московский клуб.

Думаю, Урунова уберут. Он пока ничего не показал в «Спартаке», играл немного. Остальные плюс-минус играют, участвуют в атаках, забивают. Не совсем обязательно, что Рошу заявят. Может, снова в аренду отдадут. Мне кажется, они однотипные с Понсе.

По поводу трансфера Хендрикса — сам о нем ничего не знаю. Если взяли опорника, значит, следили за ним, или тренер знаком. Значит, есть в этом надобность, хотя есть Крал, Умяров, Зобнин. А, может быть, появится какое-то предложение по Кралу, не знаю. Какая-то интересная покупка.