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Билялетдинов: «Хендрикс — интересная покупка»

12 января 2021, 14:25

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в московский клуб.

Думаю, Урунова уберут. Он пока ничего не показал в «Спартаке», играл немного. Остальные плюс-минус играют, участвуют в атаках, забивают. Не совсем обязательно, что Рошу заявят. Может, снова в аренду отдадут. Мне кажется, они однотипные с Понсе.

По поводу трансфера Хендрикса — сам о нем ничего не знаю. Если взяли опорника, значит, следили за ним, или тренер знаком. Значит, есть в этом надобность, хотя есть Крал, Умяров, Зобнин. А, может быть, появится какое-то предложение по Кралу, не знаю. Какая-то интересная покупка.

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Все комментарии
Насмешник
Насмешник
12 января в 17:55
Еще вчера почти все Хендрикса поливали помоями. Поступила новая команда?
Suinsi
Suinsi
12 января в 15:38
Жаль парня и только.
1bear
1bear
12 января в 14:29
да уж,хуже Урунова точно сложно найти
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