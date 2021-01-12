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Соловьев: «У Пивоварова богатый отраслевой опыт»

12 января 2021, 14:19

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал назначение Павла Пивоварова на пост генерального директора клуба.

Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности. Я благодарен Юрию Белкину, который на протяжении полутора лет успешно занимался решением большого комплекса вопросов и сделал всё необходимое для формирования новой системы клубного управления. На пост генерального директора в нашу команду приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе. У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, Палата по разрешению споров ФИФА и РФС и спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами. Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление. В том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития «Динамо» как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фейр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
13 января в 14:25
Удачи в Динамо.И удачи Динамо.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 января в 15:58
Может всё проще, Пивоварова "ушли" из Европы...
stanichnik
stanichnik
12 января в 15:26
Прочитайте внимательно до конца новость размещённую на soccere в 13-40.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ stanichnik (раскрыть)
12 января в 14:57
И тебе не хворать!
В статье про Зенит не сказано, гуглить лениво. Поверю на слово...
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 января в 14:48, ред.
Доброго Здоровья, Валерий!
Мутность скорее проявляется в переходе Пивоварова из Зенита в Динамо. Многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах не мешал ему до конца прошлого года одновременно совмещать работу в Питере на должности исполнительного директора клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 14:34
Судя по работе в Европе, квалификация у него есть. Только что же его потянуло оттуда в Динамо?
Чего-то здесь не договаривают.
Или 'ушли" Белкина как не справившегося, или затеяли что то мутноватое...
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