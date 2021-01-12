Соловьев: «У Пивоварова богатый отраслевой опыт»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал назначение Павла Пивоварова на пост генерального директора клуба.

Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности. Я благодарен Юрию Белкину, который на протяжении полутора лет успешно занимался решением большого комплекса вопросов и сделал всё необходимое для формирования новой системы клубного управления. На пост генерального директора в нашу команду приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе. У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, Палата по разрешению споров ФИФА и РФС и спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами. Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление. В том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития «Динамо» как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фейр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба.