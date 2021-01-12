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Ловчев — о Хендриксе: «„Спартаку“ нужен такой игрок»

12 января 2021, 13:11

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в состав красно-белых.

Совершенно не знаю, кто такой Хендрикс. Позиция, которую он занимает — важна не только для «Спартака», но и для любой команды. Ни Зобнин, ни Крал не состоялись в команде как определяющие игроки. Если в составе есть хороший, цепкий опорник, то и игра команды смотрится иначе. В нашей лиге такие игроки есть у «Зенита» и «Ростова» — Барриос и Норманн. Они выгрызают все перед штрафной площадью, а это всегда самая опасная зона.

«Спартаку» нужен такой же разрушитель. Почитав про Хендрикса, у меня сложилось впечатление, что он именно такой игрок. Он больше разрушитель с хорошим первым пасом. От такого игрока не откажется ни одна команда.

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Miaf
Miaf
12 января в 22:13
Промеса возвращать надо
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
12 января в 17:21
    Suinsi
    Suinsi
    12 января в 15:39
    Все отбросы нужны спартаку, Кокорин ничему не научил.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 января в 14:01
    Ещё надо посмотреть
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera ответ mihaluch (раскрыть)
    12 января в 13:58
    А не думал, что самому игроку не интересно было продлевать контракт с ПСВ? И остальные клубы в Голландии это шаг назад.
    mihaluch
    mihaluch
    12 января в 13:23
    Что ж тогда голандцы отказались
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