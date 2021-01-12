Ловчев — о Хендриксе: «„Спартаку“ нужен такой игрок»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход полузащитника ПСВ в состав красно-белых.

Совершенно не знаю, кто такой Хендрикс. Позиция, которую он занимает — важна не только для «Спартака», но и для любой команды. Ни Зобнин, ни Крал не состоялись в команде как определяющие игроки. Если в составе есть хороший, цепкий опорник, то и игра команды смотрится иначе. В нашей лиге такие игроки есть у «Зенита» и «Ростова» — Барриос и Норманн. Они выгрызают все перед штрафной площадью, а это всегда самая опасная зона.

«Спартаку» нужен такой же разрушитель. Почитав про Хендрикса, у меня сложилось впечатление, что он именно такой игрок. Он больше разрушитель с хорошим первым пасом. От такого игрока не откажется ни одна команда.